Понедельник, 18 Августа 2025 18:12

АрмИнфо. По инициативе президента благотворительного фонда <Ташир> Самвела Карапетяна в <Ташир Арене> (обновленном здании ереванского цирка) состоялся благотворительный концерт <Дети для детей>. Мероприятие прошло в рамках неофициального открытия цирка и в 60-летие Самвела Карапетяна, который сейчас находится под стражей. Глава Фонда решил посвятить свой юбилей детям, организовав праздник для тех, кто особенно нуждается в тепле и заботе.

По его просьбе двери <Ташир Арены> открылись на один вечер для более чем 1200 детей со всей Армении, в том числе из многодетных семей, семей из Арцаха, а также детей героев, отдавших свою жизнь за Родину и пострадавших в результате боевых действий. Примечательно, что на новой Арене для детей выступили дети. Программа концерта включала музыкальные и танцевальные номера, цирковое искусство и другие творческие выступления, создавшие атмосферу настоящего праздника и единения.

Отметим, что еще в 2011 году Самвел Карапетян заявил, что хочет инвестировать в программу реконструкции цирка, направив порядка $10 млн. Впоследствии, к 2025 году объем инвестиций достиг порядка $18 млн.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминировали публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Уже в июле главе ГК <Ташир> было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.