Понедельник, 18 Августа 2025 17:44

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян уволил одного из заместителей министра окружающей среды, и переназначил двух замминистра.

Так, согласно официальному сайту правительства решениям премьера от 18 августа освобожден от занимаемой должности замминистра Тигран Габриелян.

А и.о. заместителя министра окружающей среды Армении Ара Мкртчян и Арам Меймарян переназначены на должность заместителя министра окружающей среды.

Также переназначен и.о. начальника Экопатрульной службы Владимир Киракосян на должность руководителя службы.

Напомним, что 16 июля министр окружающей среды Армении Акоп Симидян (руководил ведомство с 10 декабря 2021 года) был освобожден от занимаемой должности. Министерство возглавил Амбарцум Матевосян Ранее Матевосян был вице-премьером Армении и губернатором Армавирской области, а с 16 февраля 2023 года занимал пост главного советника премьер-министра.