|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Водитель автомобиля из картежа Пашиняна, сбивший на смерть беременную Сону Мнацаканян приговорен к полутора годам лишения свободы
|В "Ташир Арене" состоялся благотворительный концерт "Дети для детей"
|Пашинян уволил одного из заместителей министра окружающей среды, и переназначил двух
|Защита экс-главы КГД обратилась в представительства международных организаций в Армении и в дипмиссии
|Плановые отключения электроэнергии 19 августа
|Архиепископ: Я не боюсь вашей судебной команды, сейчас ли, через 10 лет или после моей смерти, меня оправдают
|Президент Ирана с двухдневным рабочим визитом прибыл в Ереван
|В сентябре состоится гала-концерт к 150-летию Аветика Исаакяна
|Надо сделать все для того, чтобы не допустить реализации положений вашингтонской декларации: Депутат
|Спектакль о несостоявшемся диалоге Анны Ахматовой и ее сына Льва Гумилева покажут в Ереване
|Гегам Манукян о новом <37-м годе> и молчании <знаменосцев демократии>
|В ЗАО "Газпром Армения" обсужден ход подготовки к осенне-зимнему периоду
|Австралийский законодатель призвал немедленно освободить всех армянских заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане
|После устранения технических сбоев, Служба охраны приступила к полноценному контролю оплаты проезда в автобусах
|Гарегин II в поздравлении Карапетяна: Вы отмечаете этот почетный юбилей, находясь в несправедливом заключении за Вашу мужественную позицию
|Самвел Карапетян подал новый иск против блогера Романа Багдасаряна: Общее исковое требование превысило 18 млн драмов
|В Армении ссора между гражданами иностранных государств завершилась убийством - СК.
|Пашинян сегодня выступит с посланием народу
|Депутат НС: Хотя факт использования властями Армении ареста фиксируется иностранными державами, ситуация в стране не меняется
|Мэр Еревана потребовал до конца года решить вопрос с тендером по строительству мусороперерабатывающего завода
|В Армении стартовал второй этап программы "Стань волонтером" - минюст РА
|Эдмон Марукян: Понимая, что мы находимся под постоянным прицелом двух мощных армий, мы позволяем себя обманывать, рассказывая сказки о взаимности
|Татоян представил в Комиссии США по международной религиозной свободе доклад касательно действий армянских властей в отношении ААЦ
|Это просто месть: арестованный по делу <о теракте и захвате власти> Артур Саркисян
|Арам I: Власти Армении должны опубликовать и подробно представить общественности вашингтонские документы
|В Армении почтили память героев Ошаканской битвы
|На Армению вновь надвигается жара - прогноз синоптиков
|<Как объявить премьер-министра недееспособным> - задается вопросом Зурабян
|Предстоятели 22 зарубежных епархий ААЦ призвали власти Армении освободить Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна
|В Тегеране призвали Армению устранить обеспокоенность Ирана в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном
|Багаи: Иран следит за развитием событий на Кавказе "с открытыми глазами"
|Пашинян извинился за свой пост <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди>, но - с оговоркой
|Плановые отключения электроэнергии 18 августа
|Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана - Ларинджани
|Американский адвокат ответил на пост руководителя аппарата премьерминистра РА
|АНКА: Соглашение, игнорирующее геноцидную этническую чистку, совершённую Азербайджаном в Арцахе в 2023 году, не может служить основой для прочного и долгосрочного мира
|Политик: переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений
|Посольство предупреждает студентов из Армении: нарушение законов США может иметь серьёзные для вас последствия
|Игрок сборной Армении может перейти в английский клуб
|Депутат ГД: Главное, чтобы англосаксы не смогли создать точку напряженности в Закавказье, к которой они стремятся
|Эксперт: Нужно быть безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении
|Левон Аронян стал победителем турнира по молниеносным шахматам в Сент-Луисе
|ААЦ: Микаел Аджапахян и Самвел Карапетян должны быть немедленно освобождены из под стражи
|В Армении никто не высказывал мнения о том, что подписанный в Вашингтоне документ не является мирным договором - политолог
|Землетрясение в Азербайджане ощущалось и в Армении
|Замминистра ВД РА предложил коллегам из СНГ рассмотреть вопрос о взаимодействии в борьбе с наркопреступностью с платформы Telegram
|16 августа днем температура воздуха в Армении понизится на 3-6 градусов, после чего повысится на 7-10 градусов
|Адвокат о продлении ареста Аджапахяна: Очевидно, что судья выполняет "заказ"
|Генконсул Ирана в Капане: На границе не будут присутствовать военные атташе других стран
|Микаэл Аджапахян останется под стражей. Суд продлил срок ареста на 10 дней
|Омбудсмен культурного наследия Арцаха: Мы имеем дело с одним из крупнейших и наиболее опасных культурных геноцидов 21- го века
|Гарегину II не разрешили посетить архиепископа Микаэла Аджапахяна в СИЗО: Адвокат
|Омбудсмен Армении: Военнослужащий, ранее призванный в ВС РА с явными проблемами со здоровьем, был признан непригодным для службы
|Пашинян убежден: активизация политического диалога придаст новый импульс углублению сотрудничества с Дели
|Адвокат о продлении ареста Карапетяна: Нарушение права влечет за собой наказание - это неизбежно
|Глава МИД Ирана: Для нас было важно, чтобы суверенитет Армении и любой другой страны не был подорван
|Экс-глава МИД: Насильственное перемещение арцахского населения выявило стратегическую уязвимость всего региона
|Суд по делу Баграта Галстаняна и других состоится 19 августа
|ЕС приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призывает стороны к его скорейшему подписанию и ратификации
|Читать больше
АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян уволил одного из заместителей министра окружающей среды, и переназначил двух замминистра.
Так, согласно официальному сайту правительства решениям премьера от 18 августа освобожден от занимаемой должности замминистра Тигран Габриелян.
А и.о. заместителя министра окружающей среды Армении Ара Мкртчян и Арам Меймарян переназначены на должность заместителя министра окружающей среды.
Также переназначен и.о. начальника Экопатрульной службы Владимир Киракосян на должность руководителя службы.
Напомним, что 16 июля министр окружающей среды Армении Акоп Симидян (руководил ведомство с 10 декабря 2021 года) был освобожден от занимаемой должности. Министерство возглавил Амбарцум Матевосян Ранее Матевосян был вице-премьером Армении и губернатором Армавирской области, а с 16 февраля 2023 года занимал пост главного советника премьер-министра.
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Водитель автомобиля из картежа Пашиняна, сбивший на смерть беременную Сону Мнацаканян приговорен к полутора годам лишения свободы
|В "Ташир Арене" состоялся благотворительный концерт "Дети для детей"
|Пашинян уволил одного из заместителей министра окружающей среды, и переназначил двух
|Защита экс-главы КГД обратилась в представительства международных организаций в Армении и в дипмиссии
|Плановые отключения электроэнергии 19 августа
|Архиепископ: Я не боюсь вашей судебной команды, сейчас ли, через 10 лет или после моей смерти, меня оправдают
|Президент Ирана с двухдневным рабочим визитом прибыл в Ереван
|В сентябре состоится гала-концерт к 150-летию Аветика Исаакяна
|Надо сделать все для того, чтобы не допустить реализации положений вашингтонской декларации: Депутат
|Спектакль о несостоявшемся диалоге Анны Ахматовой и ее сына Льва Гумилева покажут в Ереване
|Гегам Манукян о новом <37-м годе> и молчании <знаменосцев демократии>
|В ЗАО "Газпром Армения" обсужден ход подготовки к осенне-зимнему периоду
|Австралийский законодатель призвал немедленно освободить всех армянских заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане
|После устранения технических сбоев, Служба охраны приступила к полноценному контролю оплаты проезда в автобусах
|Гарегин II в поздравлении Карапетяна: Вы отмечаете этот почетный юбилей, находясь в несправедливом заключении за Вашу мужественную позицию
|Самвел Карапетян подал новый иск против блогера Романа Багдасаряна: Общее исковое требование превысило 18 млн драмов
|В Армении ссора между гражданами иностранных государств завершилась убийством - СК.
|Пашинян сегодня выступит с посланием народу
|Депутат НС: Хотя факт использования властями Армении ареста фиксируется иностранными державами, ситуация в стране не меняется
|Мэр Еревана потребовал до конца года решить вопрос с тендером по строительству мусороперерабатывающего завода
|В Армении стартовал второй этап программы "Стань волонтером" - минюст РА
|Эдмон Марукян: Понимая, что мы находимся под постоянным прицелом двух мощных армий, мы позволяем себя обманывать, рассказывая сказки о взаимности
|Татоян представил в Комиссии США по международной религиозной свободе доклад касательно действий армянских властей в отношении ААЦ
|Это просто месть: арестованный по делу <о теракте и захвате власти> Артур Саркисян
|Арам I: Власти Армении должны опубликовать и подробно представить общественности вашингтонские документы
|В Армении почтили память героев Ошаканской битвы
|На Армению вновь надвигается жара - прогноз синоптиков
|<Как объявить премьер-министра недееспособным> - задается вопросом Зурабян
|Предстоятели 22 зарубежных епархий ААЦ призвали власти Армении освободить Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна
|В Тегеране призвали Армению устранить обеспокоенность Ирана в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном
|Багаи: Иран следит за развитием событий на Кавказе "с открытыми глазами"
|Пашинян извинился за свой пост <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди>, но - с оговоркой
|Плановые отключения электроэнергии 18 августа
|Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана - Ларинджани
|Американский адвокат ответил на пост руководителя аппарата премьерминистра РА
|АНКА: Соглашение, игнорирующее геноцидную этническую чистку, совершённую Азербайджаном в Арцахе в 2023 году, не может служить основой для прочного и долгосрочного мира
|Политик: переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений
|Посольство предупреждает студентов из Армении: нарушение законов США может иметь серьёзные для вас последствия
|Игрок сборной Армении может перейти в английский клуб
|Депутат ГД: Главное, чтобы англосаксы не смогли создать точку напряженности в Закавказье, к которой они стремятся
|Эксперт: Нужно быть безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении
|Левон Аронян стал победителем турнира по молниеносным шахматам в Сент-Луисе
|ААЦ: Микаел Аджапахян и Самвел Карапетян должны быть немедленно освобождены из под стражи
|В Армении никто не высказывал мнения о том, что подписанный в Вашингтоне документ не является мирным договором - политолог
|Землетрясение в Азербайджане ощущалось и в Армении
|Замминистра ВД РА предложил коллегам из СНГ рассмотреть вопрос о взаимодействии в борьбе с наркопреступностью с платформы Telegram
|16 августа днем температура воздуха в Армении понизится на 3-6 градусов, после чего повысится на 7-10 градусов
|Адвокат о продлении ареста Аджапахяна: Очевидно, что судья выполняет "заказ"
|Генконсул Ирана в Капане: На границе не будут присутствовать военные атташе других стран
|Микаэл Аджапахян останется под стражей. Суд продлил срок ареста на 10 дней
|Омбудсмен культурного наследия Арцаха: Мы имеем дело с одним из крупнейших и наиболее опасных культурных геноцидов 21- го века
|Гарегину II не разрешили посетить архиепископа Микаэла Аджапахяна в СИЗО: Адвокат
|Омбудсмен Армении: Военнослужащий, ранее призванный в ВС РА с явными проблемами со здоровьем, был признан непригодным для службы
|Пашинян убежден: активизация политического диалога придаст новый импульс углублению сотрудничества с Дели
|Адвокат о продлении ареста Карапетяна: Нарушение права влечет за собой наказание - это неизбежно
|Глава МИД Ирана: Для нас было важно, чтобы суверенитет Армении и любой другой страны не был подорван
|Экс-глава МИД: Насильственное перемещение арцахского населения выявило стратегическую уязвимость всего региона
|Суд по делу Баграта Галстаняна и других состоится 19 августа
|ЕС приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призывает стороны к его скорейшему подписанию и ратификации
|Читать больше
|Политик: переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений
|Эксперт: Нужно быть безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении
|В Армении никто не высказывал мнения о том, что подписанный в Вашингтоне документ не является мирным договором - политолог
|ГРЕчувствие: Танец – как опора и стиль жизни
|Азербайджановед: Продолжающиеся требования Азербайджана противоречат статьям вашингтонской декларации
|Читать больше
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Глава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global