Понедельник, 18 Августа 2025 17:04

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана :

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома 52-80 на улице Фирдуса, частные дома 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), больничный комплекс N1 “Гераци” на улице Гераци 9, частные дома 20-101 на улице Лео, адреса: 53-99 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ар мавир ской области:

10:00-14:00 частично села Мргашат, Аревик; село Алашкерт;

в Арагацотн ской области:

11:00-17:00 частично села Агарак, Воскеат;

в Араратской области:

10:00-11:30 частично улицы Мясникяна, Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:00-12:00 частично улицы 4, 5, 7, 8, 9, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Анрапетутяна, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10։00-13։00 частично села Зангакатун, Таперакан, Аралез и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 частично кварталы 2, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Норабац, Саят-Нова; частично села Низами, Дарбник, Зорак, Даракерт;

12:30-14:00 частично улица Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 села Кармрашен, Гер-Гер, Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Гндеваз, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джремук Груп”, станции компаний “Вива Армения”, “Телеком Армения”, “Юком”, каскад “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар”;

10:30-12:30 частично село Чива, Арени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

10։30-16։30 жилые дома 53-95, 220-241 в кв. “Микрошрджан” в городе Раздан; села Джраратаван, Джрарат, “Радиогорцаран”, “Нефтебаза”, завод “Лазур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 села Анкаван, Артавазд; пансионаты “Мелоратив”, “Еркрабан”, санаторий “Анкаван”, завод минеральных вод, дом отдыха “Мармарик”, компания “Вива Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично села Ариндж, Джрвеж; частные дома Джврежа и Дзорахбюра; ресторанные комплексы на улице Тевосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуник ской области:

11:00-12:00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть села Ваневан, станции компаний “Вива Армения”, “Телеком Армения”, “Юком” села Ваневан;

в Ширак ской области:

11։00-16։35 села Башгюх, Покр Сариар, Какавасае, Дзорашен, Сарапат и прилегающие абоненты в Ашоцком регионе;

в Лорий ской области:

10:00-16:00 села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.