Понедельник, 18 Августа 2025 16:41

АрмИнфо. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 18 августа с двухдневным рабочим визитом прибыл в Ереван. Президента ИРИ в международном аэропорту "Звартноц" встречал вице­премьер РА Мгер Григорян.

Отметим, что в рамках визита основная часть меропритий состоится 19 августа. В часности, в этот день президент ИРИ примет участие в армяно- иранском бизнес форуме.

Из Армении Пезешкиан отправится с визитом в Беларусь.