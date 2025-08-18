Понедельник, 18 Августа 2025 16:20

АрмИнфо. Ансамбль старинной музыки <Тагаран> и французский оперный певец Адам Барро (Мурад Амирханян) представят гала-концерт вокальной музыки, посвящённый 150-летию великого армянского поэта Аветика Исаакяна.

Музыкальный вечер состоится 5 сентября, в 19:00, в Доме камерной музыки им. Комитаса, в ходе которого прозвучат избранные произведения выдающихся армянских композиторов, написанные на слова Аветика Исаакяна.

Согласно сообщению пресс-службы организаторов, вечер будет полон сюрпризов, в том числе ожидаются выступления талантливых оперных артистов из Армении.