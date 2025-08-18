Понедельник, 18 Августа 2025 15:56

АрмИнфо. В Артистическом театре имени Мгера Мкртчяна 10 и 11 сентября пройдёт моноспектакль о жизни Анны Ахматовой и её сына Льва Гумилёва, их сложных отношениях на фоне исторических потрясений в постановке Ольги Хенкиной. Это рассказ о желании быть услышанными близкими людьми, о диалоге, которого добивались и мать и сын, но который так и не состоялся.

В спектакле <Анна и Лев> актриса театра и кино Светлана Устинова (МХТ им. Чехова, Бумер-2, Содержанки и др.) виртуозно исполнит обе роли - матери и сына. Камерный формат без декораций делает её игру особенно сильной: зритель остаётся один на один с голосами Ахматовой и Гумилёва. Это не просто спектакль, а возможность прожить чужую судьбу как свою собственную, и лучше понять себя.

Особое место занимает в представлении поэма <Реквием> - главное произведение Ахматовой, квинтэссенция её личной боли, которую она носила в себе 17 месяцев, стоя в очередях у ленинградских тюрем вместе с другими женщинами, чьи близкие были арестованы. Но сын в этой работе слышит совсем другую боль. Лев обращается к залу: <Как можно написать реквием живому человеку, сыну?> - и в этот момент в зале становится особенно тихо. Эта тишина подчёркивает, как трудно услышать друг друга и как редко даже самые близкие люди способны разделить боль.

Сама история звучит особенно остро на фоне сегодняшних событий, напоминая о том, как дорого стоит слово, как трудно оставаться честным в несправедливое время и как много значит поэзия, которая хранит память и говорит за тех, кто сам не мог сказать.

Отметим, что премьера спектакля <Анна и Лев> состоялась в Лос-Анджелесе, затем состоялись показы в Берлине, Париже, Цюрихе, Монако, Риге и Таллине.