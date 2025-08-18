Понедельник, 18 Августа 2025 15:40

АрмИнфо. В последнее время очень часто говорим о <37-м годе>, однако после этого периода мы не видели, чтобы священников заключали в тюрьму. Об этом заявил в беседе с журналистами депутат от фракции <Айастан> Гегам Манукян 18 августа во дворе здания, где проходит суд над предстоятелем Ширакской епархии, архиепископом Микаэлом Аджапахяном.

По словам Манукяна, в течение последних лет были различного рода политические суды, но то, что происходит с архиепископами - страшнее всего года. Ведь есть нечто намного важное, чем политико-правовые процессы, указал он.

Как отметил оппозиционный депутат, исходя из нынешней геополитической ситуации западные страны, несущие флаг <демократии>, закрывают глаза на несправедливость. Этим пользуется Пашинян, заключил Манукян.

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. <Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя>, - говорилось в сообщении. В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя).

30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа. 15 августа суд отклонил иск защиты об освобождении архиепископа Микаэла Аджапахяна из-под ареста, но продлил срок ареста лишь на 10 дней. Тогда в зале суда священнослужитель отметил, что никогда не был так свободен, как в эти 50 дней пребывая под арестом. И попросил судью не называть его мирским именем Геворк, отметив, что он 37 лет носит имя Микаэл (после принятия монашеского сана - ред). <Запугивать лишением свободы человека, добровольно ограничившего свою свободу, просто смешно. Но я вновь благодарю Бога за возможность понять, как можно быть совершенно свободным в кажущейся неволе. Цель власти - наша пытка, но мы не подвергаемся пытке>, - заявил Аджапахян.

Владыка рассказал, что еще во время Карабахской войны был взят в заложники азербайджанцами, когда возвращался из Геташена. Как только азербайджанцы узнали, что в Геташене он служил панихиду по павшим армянам, его сразу же отпустили. Глава Ширакской епархии заявил, что он везде ощущает Божье присутствие.