Понедельник, 18 Августа 2025 13:40

АрмИнфо. Член Законодательного собрания Виктории Ким Уэллс призвал Баку немедленно освободить всех армянских заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане, в том числе и бывшего президента Арцаха Аркадия Гукасяна. Об это сообщает Армянский национальный комитет Австралии (ANC- AU).

Согласно ANC-AU, Уэллс в своем письме, адресованном временному поверенному в делах посольства Азербайджана в Австралии Вагифу Джафарову сообщил , что принял решение лично поддержать армянского политического деятеля Аркадия Гукасяна - бывшего президента Республики Арцах, который в настоящее время находится в заключении в Азербайджане. " Это спонсорство вызывает обеспокоенность не только у армяно-австралийской общины моего электората, но и у всех, кто отстаивает принципы международных прав человека, человеческого достоинства и свободы", - отметил он.

Уэллс выразил обеспокоенность усугубившимися нарушениями гуманитарных норм со стороны Азербайджана, осудив недавнее закрытие правительством офисов Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане.

"Я озадачен тем фактом, что ваше правительство решило закрыть офисы Международного комитета Красного Креста в Азербайджане, устранив последний механизм независимого надзора за пенитенциарной системой вашей страны. В свете ситуации в Азербайджане эта новость вызывает тревогу и лишь усилила мою обеспокоенность положением армянских заложников, удерживаемых в Баку", - написал законодатель.

В письме Уэллс вновь подтвердил свою решительную поддержку резолюции, принятой ранее в этом году Европейским парламентом, которая осудила несправедливое задержание, бесчеловечное обращение и несправедливые судебные процессы над армянскими заключёнными.

Уэллс официально запросил регулярные обновления информации о физическом и психическом здоровье Гукасяна и призвал к освобождению его и всех армянских заложников.

ANC-AU высоко оценил принципиальную позицию Уэллса и его приверженность правам человека. "Уэллс присоединился к растущему числу австралийских парламентариев, которые занимают нравственную позицию против незаконного задержания Азербайджаном армянских политических лидеров", - заявил исполнительный директор ANC-AU Майкл Колокосян.

Уэллс присоединяется к другим австралийским законодателям, которые официально обратились с письмами к дипломатическим представителям Азербайджана, включая Хью Макдермотта, Тима Джеймса, Мэтта Кросса и Сьюзан Картер, требуя прозрачности, подотчетности и немедленного освобождения всех армянских заложников, в настоящее время удерживаемых в Баку.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.