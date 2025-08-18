Понедельник, 18 Августа 2025 13:28

АрмИнфо. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II от Первопрестольного Святого Эчмиадзина направил поздравительное послание национальному благотворителю, главе группу компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну по случаю его 60-летия. Последний третий месяц находится в тюрьме по обвинению якобы в призыве к захвату власти в стране.

В поздравительном послании Его Святейшества, которое приводим с некоторыми сокращениями, говорится: "Уважаемый господин Карапетян, От Первопрестольного Святого Эчмиадзина мы передаем Вам, выдающемуся армянину, нашу любовь и благословения и сердечно поздравляем Вас с 60-летием.

Вы отмечаете этот почетный юбилей, находясь в несправедливом заключении за Вашу мужественную позицию и мужественный дух, проявленные в защите нашей Святой Церкви. К сожалению, у нас нет возможности посетить Вас и лично передать Вам наши наилучшие пожелания. Однако вместе с нашим духовенством и верующими мы молимся вместе с Вами. Мы не сомневаемся, что Вы сильны духом и непоколебимы в свойственной Вам стойкости и принципиальности.

Вы служили нашему народу с непосредственным энтузиазмом, способствуя преодолению многочисленных проблем в Армении, Арцахе и различных армянских общинах по всему миру, а также реализации масштабных программ развития армянской жизни. Своей деятельностью на благо нации и родины вы заслужили любовь и уважение нашего народа, удостоившись высокого звания национального благодетеля. Вы также внесли свои праведные заслуги в служение нашей Святой Армянской Апостольской Церкви и Первопрестольному Святому Эчмиадзину. Ваша любовь к церкви и к Эчмиадзину исключительна и творческая, она уже запечатлена на ярких страницах современной армянской истории.

Перед Святым Престолом Сошествия Единородного возносим молитву Небесному Господу о скорейшем возвращении в родной дом. Да ниспошлет Вам Всемогущий Бог долгих лет жизни, мужества и стойкости в испытаниях, а дорогой семье Карапетян - силы и терпения. Да сохранит Всемогущий Бог нашу родину мирной и безопасной, дарует нашему верующему народу достойную и благополучную жизнь".

Карапетяну свои поздравления направил также второй президент Армении Роберт Кочарян, который вновь назвал арест бизнесмена незаконным и ряд других общественно- политических деятелей.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа суд еще на два месяца продлил арест бизнесмена.