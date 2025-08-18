Понедельник, 18 Августа 2025 13:24

АрмИнфо. В Армении ссора между гражданами иностранных государств завершилась убийством. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно источнику, в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением Следственного комитета Республики Армения по городу Ереван, были получены достоверные фактические данные о том, что иностранный гражданин, движимый чувством мести, нанес многочисленные удары ножом по различным частям тела другому иностранному гражданину, в результате чего тот скончался. В отношении одного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса (убийство). В его отношении в качестве меры пресечения избран арест. .

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзорному прокурору для его утверждения и рассмотрения по существу.