Понедельник, 18 Августа 2025 13:01

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сегодня выступит с посланием народу.

<Сегодня в 18:00 я обращусь к Вам с посланием>-, написал на своей официальной странице в Telegram премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.