Понедельник, 18 Августа 2025 12:54

АрмИнфо. Хотя факт использования властями Армении ареста в качестве меры пресечения фиксируется даже покровительствующими им иностранными державами, ситуация в стране не меняется. Об этом пишет депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракциии "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его совам, те страны или правозащитные организации, которые ранее занимали жёсткую позицию в вопросах прав человека или верховенства права, теперь либо молчат, либо ограничиваются символическими текстами. "Более того, за оппозиционные высказывания людей не только сажают в тюрьму, но и подвергают пыткам, что, в первую очередь, выражается в непредоставлении медицинской помощи лицам с проблемами со здоровьем надлежащего качества и оперативности. Последний пример - бывший депутат НС РА Рубик Акопян, у которого есть проблемы со здоровьем, но власти затягивают его надлежащее медицинское обследование", - отметил парламентарий.

Он добавил, что власти делают всё возможное, чтобы через конкретных лиц послать обществу сигналы о том, что оппозиционные подходы для них караются сурово, в то время как сами они не видят проблем с нарушением закона.

Отметим, что общественного деятеля Рубена Акопяна, который с 19 июля находится под арестом, накануне из тюрьмы по причине ухудшения состояния здоровья доставили в больницу, но из-за отсутствия специалиста вернули обратно.Об этом со своей страницы в Faceook сообщил сын Рубена Акопяна Самвел Акопян. Сын политика назвал "позором" то, что его 70-летний отец сидит в тюрьме за выражение своего мнения. Более того, по словам Акопяна-младшего, высокое давление и другие сопутствующие проблемы со здоровьем его родителя не позволяют ждать до понедельника.

Бывший депутат Национального Собрания РА Рубен Акопян 19 июля был арестован сроком на 2 месяца. Следственный комитет Армении сообщил, что арест бывшего депутата произошло на основании "публичных призывов к свержению власти". Поводом для этого, согласно источнику, стали высказывания, сделанные Акопяном в интервью, опубликованном 1 июля.