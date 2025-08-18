Понедельник, 18 Августа 2025 12:36

АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян потребовал до конца года представить победившую в тендере компанию для строительства мусороперерабатывающего завода в Нубарашене. Свое требование он озвучил в ходе рабочего заседания мэрии 18 августа.

Заметив, что ответственным за этот тендер является природоохранное управление мэрии, Авинян подчеркнул, что если вопрос не будет решен в указанные сроки, он вынужден прибегнуть к соответствующим кадровым изменениям.

<Потому что это самый сложный и важный вопрос Еревана, и мы не можем больше медлить, и ждать лишней минуты>, - заявил он.

Напомним, что еще в 2023 году мэр Еревана Тигран Авинян обратил внимание на проблему с вывозом мусора, в рамках которой предусмотрено полностью законсервировать мусорную свалку в Нубарашене, на что потребуется четыре года. Взамен, как тогда было заявлено, планируется построить мусороперерабатывающий завод.

Отметим, что Нубарашенская свалка действует в Ереване с 1950-х годов и расположена в 10км от центра города. Ее площадь охватывает свыше 50га.

По разным оценкам, ежегодно на свалку поступает более 400 тыс. тонн мусора.