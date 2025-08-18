Понедельник, 18 Августа 2025 12:19

АрмИнфо. В Армении стартовал второй этап программы "Стань волонтером". Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РА.

"Стартовал второй этап программы "Стань волонтером" по оцифровке актов гражданского состояния. Программа реализуется Министерством юстиции РА, ее цель- сделать услуги, предоставляемые гражданам, более удобными посредством оцифровки архивов при поддержке волонтеров", - говорится в сообщении.

Чтобы зарегистрироваться в качестве волонтера, необходимо до 7 сентября заполнить прилагаемую анкету. Программа будет реализована с 22 сентября по 5 декабря. По завершении программы волонтерам будут выданы сертификаты.