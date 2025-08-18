Понедельник, 18 Августа 2025 12:07

АрмИнфо. Экс-обмудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян представил в Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) доклад касательно действий армянских властей в отношении Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

"Я представил действия премьер-министра и властей Армении в отношении Армянской Апостольской Святой Церкви и духовенства. Политика Азербайджана в отношении Армянской Церкви.

Важность данной комиссии в том, что её основные обязанности заключаются в изучении фактов и обстоятельств нарушений религиозной свободы на международном уровне и в представлении рекомендаций президенту США, государственному секретарю и Конгрессу",- сообщил Татоян на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что комиссары USCIRF назначаются президентом США, а также руководством обеих политических партий в Сенате и Палате представителей.

"По завершении доклада состоялось обсуждение вопросов, отражённых в нём. Обсуждение прошло при поддержке авторитетной организации "Международная христианская солидарность" (CSI)", - отметил он.