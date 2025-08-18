Понедельник, 18 Августа 2025 11:05

АрмИнфо. У мемориала "Героям Ошакана" близ Первопрестольного Эчмиадзина состоялась торжественная церемония, приуроченная к 198-й годовщине сражения.

Как сообщает пресс-служба Русского дома в Ереване, 17 августа 1827 года русские воины и армянские добровольцы под командованием генерала Красовского одержали победу над превосходящими силами персидской армии и тем самым защитили духовный центр Армении - святой Эчмиадзин.

"По традиции в середине августа мы приходим к этому монументу, чтобы почтить память русских воинов и армянских ополченцев, которые, сражаясь бок о бок с превосходящим противником, не позволили врагу пройти к святыне Первопрестольного Эчмиадзина. В нынешние непростые времена это урок истории: сплочённые единой целью братские народы способны преодолеть любые испытания. Бессмертие подвига зависит от нас и будущих поколений. Россия дорожит вековой дружбой с Арменией, мы ценим общее культурное наследие и духовные ценности", - отметил временный поверенный в делах России в Армении Максим Селезнев, в приветственном слове к собравшимся.

Руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов подчеркнул значимость сохранения памяти о подвиге. "В битве у Ошакана русские солдаты и армянские ополченцы плечом к плечу противостояли превосходящим силам иранского шаха. Генерал Красовский, под которым в бою было убито два коня и который получил ранение, продолжал сражаться вместе с воинами и отстоял святой престол Эчмиадзина. Это дата важна как для армянского, так и для русского народа. Каждый год мы собираемся у мемориала, и людей становится все больше. Армянская культура традиционно держится на трёх основах - кресте, книге и мече, и это близко и русскому народу, для которого фундаментом всегда было православие. Именно сейчас, как никогда, важно помнить об этих корнях", - подчеркнул он.

От имени Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с приветствием выступила представитель ведомства Светлана Саакян. Памятную литию у мемориала провели священнослужители Русской Православной и Армянской Апостольской церквей. В церемонии приняли участие временный поверенный в делах Беларуси, представители Пограничного управления ФСБ России в Армении, 102 российской военной базы, авиабазы "Эребуни", органов местной власти и общественных организаций.