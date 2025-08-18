Понедельник, 18 Августа 2025 10:49

АрмИнфо. На Армению вновь надвигается жара.

Как передает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, 18 августа температура воздуха в Армении постепенно повысится на 4-6 градусов, а в а в Лори, Тавуше и Сюнике - на 8-10 градусов. С 18 по 22 августа в Араратской долине, предгорьях Вайоц Дзора, Арагацотна и Котайка, а также в Ереване в течение следующих 5 дней ожидается пожароопасная обстановка высокого уровня. В регионах страны в период с 18 по 22 августа ожидается погода без осадков. Ветер западный с порывами до 2-5 м/с. 19 и 22 августа в вечерние часы в Армавире, Котайке и предгорьях Арагацотна ожидается усиление порывов ветров до 15-18 м/с

В Ереване 18-22 августа такде ожидается погода без осадков. 19-22 августа ожидается усиление порывов ветров до 14-18 м/с. Температура воздуха в столице 18 августа днем составит 33-35 градусов, вечером - 25-27 градусов, в ночь с 18 на 19 августа - 19-21 градус выше нуля.