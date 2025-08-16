Суббота, 16 Августа 2025 14:44

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11 :00 -17 :00 жилые дома 3, 5, 7, 7/1 на улице Налбандяна, жилые дома 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4/3 на улице Арами, жилой дом 2/5 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11 :00 -17 :00 жилые дома 75-77 на пр. Баграмяна, жилые дома 2-4 на улице Ерзнкян и школа N125;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 126-128/2 на улице Саракавага, частные дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, частные дома 3-126 на 5-ом переулке Саркавага;

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 жилой дом 89 на улице Азатамартикнери, жилые дома 72, 87 и частные дома на улице Азатамартикнери, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 22-ой улице Нор Ареша, жилые дома 21, 21/1, 23/2 на улице Эребуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 на улице Алиханяна;

в Арагацотн ской области:

11:00-17:00 частично город Апаран; села Чкнах, Дзораглух, Ттуджур, Лусагюх, Варденис, Сараландж, Кайк;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Урцадзор, Сисаван, Ванашен; частично коттеджы, ГНКО "Центр первичной охраны здоровья ОКФ банавана" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

10:00-11:30 частично улицы Агаяна, Абовяна, Чаренца, Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:30-14:00 частично села Мхчян, Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Агавнадзор, Арени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-15։00 село Артаван; улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе и частично квартал “Чайкенди” в городе Вайк;

в Котайк ской области:

10։00-16։00 частично село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адреса: 1, 14, 15, 17 во 2-ом Айгегорцакан зангвац (садовоческий массив) в Птгни; частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 27, 33, 34, 36, 37 села Зовуни;

10:30-16:30 жилые дома 3-50, 72-95, 104-240, 120-132, 202-208 в кв. “Микрошрджан”, завод “Кечарк”, ООО “Ванакат”, строительное управление “Треста”, больница, “Нефетебаз”, крупный панельно-строительный завод, компании “Арарат банк”, “Ардшинбанк”, “Айэкономбанк”, “Арексимбанк -Группа Газпромбанка”, ресторан “Кристалл”, ООО “Геворг Арутюнян”, “Майр ев ворди Овакимяннер”, “Жиеайр Тер Мкртчян”, супермаркет “Тива”, ООО “Арут Гарибян”, супермаркет “Сони”, компания “Виваселл Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-17:00 общины Нор Гехи, Нор Артамет; частично община Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорий ской области:

10:00-13:00 кварталы ‘Баграмян”, “Санаин каяран”, жилой дом 8 на улице 8 Марта в городе Алаверди;

10:00-16:00 села Лорут, шамут, Атан, Агнидзор;

10:00-12:30 5-ый квартал улицы Кирова в городе Ташир;

13։00-15։30 адреса 7, 8 на улице Антараин в городе Ташир;

в Ширак ской области:

11։00-16։50 город Маралик; улицы Еркатугаиннери, Шагиняна, Гагарина, Ахтанака, Комсомола в Анийском регионе;

11։00-16։45 улицы Шинарарнери и Абовяна в Артиксом регионе;

11։00-15։55 села Мец Манташ, Покр Манташ, Геганист, Аревшат, Спандаряна, Сараландж, Наапетаван, Арич в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.