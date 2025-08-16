Суббота, 16 Августа 2025 13:16

АрмИнфо. В свете опубликованного Госдепартаментом США доклада о правах человека в Азербайджане Армянский Нацональный комитет Америки (АНКА) призвал администрацию США предпринять немедленные шаги для прекращения нарушений прав человека со стороны Азербайджана, выполнения резолюции 907, а также введения "Глобальных санкций Магнитского" в отношении азербайджанских военных преступников и обеспечения безоговорочного освобождения армянских военнопленных. Об этом говорится в сообщении "Ай Дата".

В частности, в докладе приводятся достоверные сообщения о произвольных или незаконных убийствах, пытках или бесчеловечном обращении, произвольных арестах и задержаниях, а также преследовании граждан других стран, подчёркивается, что правительство Азербайджана не предприняло реальных шагов для привлечения к ответственности должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека. В докладе также цитируется доклад Комитета ООН против пыток за 2024 год. В докладе от 5 июня документируются серьёзные нарушения международного гуманитарного права и прав человека со стороны азербайджанских вооружённых сил в отношении военнопленных и других лиц армянского происхождения. Кроме того, документально подтверждено, что 27 сентября 2024 года эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с насильственным исчезновением 23 армянских военнослужащих и одного гражданского лица, захваченных в Зангелане в 2020 году, однако Азербайджан не отреагировал на этот вопрос в течение всего года.

В докладе также указывается на исследование Freedom House от 11 ноября 2024 года, согласно которому Азербайджан реализовал скоординированную стратегию по полной деармянизации Нагорного Карабаха в 2020-2023 годах, подвергая армянское население нападениям, запугиваниям, лишению основных прав и средств к существованию, а также к принудительному перемещению. В 133-страничном докладе Freedom House делается вывод о том, что "Азербайджан осуществил этническую чистку Арцаха", используя принудительное перемещение в качестве средства репрессий, и содержится призыв к правительствам ввести адресные санкции в отношении ответственных азербайджанских должностных лиц, прекратить поставки оружия, технологий и разведывательной информации Азербайджану и продолжать добиваться справедливости через международные правовые механизмы, включая МУС и ЕСПЧ.

В докладе также отмечается, что, согласно сообщениям прессы, по состоянию на 24 октября 2024 года в Арцахе оставалось всего 15 армянских жителей, и что организация Caucasus Heritage Watch задокументировала разрушение церкви Святого Иоанна Крестителя и собора Казанчецоц в Шуши. В докладе также цитируется расследование Bellingcat от сентября 2024 года, согласно которому спутниковые снимки и изображения в социальных сетях демонстрируют масштабные разрушения зданий и домов в Степанакерте.

Публикация доклада состоялась всего через несколько дней после заключения при посредничестве США мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое подверглось широкой критике за игнорирование этих самых преступлений. Выводы Госдепартамента подтверждают позицию Армянского национального комитета Америки (АНКА) о том, что помощь и уступки Азербайджану без обеспечения справедливости и ответственности лишь поощряют его агрессию.

Комментируя доклад Госдепартамента, исполнительный директор Вашингтонского офиса АНКА Арам Гамбарян отметил: "Доклад администрации Трампа о правах человека не оставляет сомнений в том, что Азербайджан продолжает удерживать и пытать армянских заключенных, уничтожать армянское наследие и систематически стирать армянское наследие Арцаха. Отказ от выполнения резолюции 907 поощряет эти преступления. Мы призываем администрацию отменить это решение, запретить продажу оружия и ввести санкции в отношении лиц, совершивших эти преступления, в соответствии с" Глобальным актом Магнитского". Соглашение, игнорирующее геноцидную этническую чистку, совершённую Азербайджаном в Арцахе в 2023 году, уничтожение армянского культурного наследия, пытки и аресты армянских пленных, а также право перемещённых армян на возвращение, не может служить основой для прочного и долгосрочного мира. Оно лишь даёт Баку зелёный свет для новых атак, будучи уверенным, что Вашингтон не создаст последствий".

8 августа Армянский национальный комитет Америки распространил в Конгресс США меморандум, в котором излагались основные недостатки достигнутых между Азербайджаном и Арменией соглашений. АНКА также проводит общественную работу, оказывая общественное давление на власти США. В частности, армяне США могут посетить сайт anca.org/realpeace, чтобы призвать президента Трампа и членов Конгресса выступить против военной помощи США Азербайджану, потребовать освобождения армянских военнопленных и поддержать введение санкций против военных преступников в Баку.