Суббота, 16 Августа 2025 13:14

АрмИнфо. Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске стала событием, продемонстрировавшим возможный поворот к новой "деэскалации" в отношениях двух стран. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

По его словам, переговоры, казалось, проходили в деловой атмосфере, без резких заявлений и с заметным прогрессом по ключевым вопросам. Одним из ключевых сигналов стала мысль президента России Владимира Путина о том, что войну на Украине можно было предотвратить при президенте Трампе. Такая оценка не только укрепила позиции американского президента как потенциального миротворца, но и задала рамки и тон обсуждению будущих соглашений. Оба лидера охарактеризовали встречу как конструктивную, что в дипломатической практике служит показателем взаимной готовности к поиску компромиссов.

По украинскому вопросу президент США Дональд Трамп заявил, что близок к заключению соглашения с Москвой и видит в этом заинтересованность и со стороны Путина. Примечательно также, что при этом вектор ответственности за отсутствие мира был чётко направлен в сторону Киева. Отмечалось, что "дальнейшее развитие событий зависит от решения Зеленского". Трамп также подчеркнул, что Киев должен смириться с новой реальностью, которая учитывает баланс сил и ограничивает перспективы Украины в НАТО. Взамен обсуждаются иные гарантии безопасности, не предполагающие интеграцию в альянс.

Как подметил политик, встреча в Амкоридже также ясно обозначила стремление Вашингтона добиться немедленного прекращения огня и отойти от жёсткой линии новых санкций.

"Президент Трамп прямо заявил, что не видит необходимости в усилении экономического давления на Москву в ближайшем будущем. Этот сигнал означает, что у переговорного процесса больше шансов развиваться без давления и не попасть под влияние глобалистов.Не менее интересным был и характер встречи. Личный настрой лидеров, подчёркнутые приветствия и позитивные оценки создают атмосферу доверия и уважения, необходимую для диалога по сложным вопросам мировой политики. Думаю, что оценка президента США, согласно которой Россия остаётся "великой державой", с которой приходится считаться, также прозвучала символично для российского президента. При этом Трамп дал понять, что рассматривает кризис не только как проблему Украины, но и как важного элемента глобального баланса. Как ни странно, риторика была заметной, намекая на то, что администрация США совершила стратегическую ошибку, вынудив Россию и Китай к сближению. Встреча в Анкоридже показала, что Москва и Вашингтон готовы искать пути сосуществования, выходя за рамки логики конфликта последних лет. Путь к решению будет трудным и медленным, но три главных результата уже налицо. Во-первых, снят вопрос о периодическом ужесточении санкций против России, во-вторых, ответственность за провал переговоров фактически переложена на Киев, что меняет динамику дипломатического процесса. В-третьих, формат переговоров и личное взаимопонимание лидеров создают основу для продолжения диалога", - отметил бывший замминистра.

Он добавил, что переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений. Если тенденция к конструктивизму сохранится, в мировой политике действительно может начаться новая фаза "деэскалации", когда вместо конфронтации наступит прагматичный поиск компромиссов. займет центральное место.