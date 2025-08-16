|Плановые отключения электроэнергии 18 августа
|Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана - Ларинджани
|Американский адвокат ответил на пост руководителя аппарата премьерминистра РА
|АНКА: Соглашение, игнорирующее геноцидную этническую чистку, совершённую Азербайджаном в Арцахе в 2023 году, не может служить основой для прочного и долгосрочного мира
|Политик: переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений
|Посольство предупреждает студентов из Армении: нарушение законов США может иметь серьёзные для вас последствия
|Игрок сборной Армении может перейти в английский клуб
|Депутат ГД: Главное, чтобы англосаксы не смогли создать точку напряженности в Закавказье, к которой они стремятся
|Эксперт: Нужно быть безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении
|Левон Аронян стал победителем турнира по молниеносным шахматам в Сент-Луисе
|ААЦ: Микаел Аджапахян и Самвел Карапетян должны быть немедленно освобождены из под стражи
|В Армении никто не высказывал мнения о том, что подписанный в Вашингтоне документ не является мирным договором - политолог
|Землетрясение в Азербайджане ощущалось и в Армении
|Замминистра ВД РА предложил коллегам из СНГ рассмотреть вопрос о взаимодействии в борьбе с наркопреступностью с платформы Telegram
|16 августа днем температура воздуха в Армении понизится на 3-6 градусов, после чего повысится на 7-10 градусов
|Адвокат о продлении ареста Аджапахяна: Очевидно, что судья выполняет "заказ"
|Генконсул Ирана в Капане: На границе не будут присутствовать военные атташе других стран
|Микаэл Аджапахян останется под стражей. Суд продлил срок ареста на 10 дней
|Омбудсмен культурного наследия Арцаха: Мы имеем дело с одним из крупнейших и наиболее опасных культурных геноцидов 21- го века
|Гарегину II не разрешили посетить архиепископа Микаэла Аджапахяна в СИЗО: Адвокат
|Омбудсмен Армении: Военнослужащий, ранее призванный в ВС РА с явными проблемами со здоровьем, был признан непригодным для службы
|Пашинян убежден: активизация политического диалога придаст новый импульс углублению сотрудничества с Дели
|Адвокат о продлении ареста Карапетяна: Нарушение права влечет за собой наказание - это неизбежно
|Глава МИД Ирана: Для нас было важно, чтобы суверенитет Армении и любой другой страны не был подорван
|Экс-глава МИД: Насильственное перемещение арцахского населения выявило стратегическую уязвимость всего региона
|Суд по делу Баграта Галстаняна и других состоится 19 августа
|ЕС приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призывает стороны к его скорейшему подписанию и ратификации
|Путин и Трамп могут обсудить контроль над Зангезурским коридором: первый зампред комитета Госдумы РФ
|Оверчук: Россия поддерживает Армению в планах по созданию транспортного коридора с Азербайджаном под названием "маршрут Трампа"
|Вице-премьер РФ: В ближайшее время премьер-министр Армении посетит Российскую Федерацию
|Тегеран: вмешательство чужих стран в дела региона не будет способствовать устойчивой безопасности
|Военные Нацгвардии Канзаса провели медподготовку с военнослужащими Армении
|У нас отнимают страну, тем временем значительную часть общества заботит вопрос продажи билетов на матч Армения-Португалия: Давид Ананян
|Защита Самвела Карапетяна обжалует решение суда в порядке специального пересмотра
|Арцахский спортсмен стал победителем Всемирных игр в Китае
|Нелогичный вердикт Антикоррупционного суда показал, что в Армении нет справедливости - совет в защиту Самвела Карапетяна
|ГРЕчувствие: Танец – как опора и стиль жизни
|Следователь подал явно необоснованное ходатайство: Адвокат о продлении ареста Самвела Карапетяна
|Это возвращение к Сталину: Роберт Амстердам
|Левон Тер-Петросян о дискуссии вокруг терминов <Армянская история> и <История Армении>
|Ваан Костанян: Отношения между Тегераном и Ереваном никогда не станут предметом геополитического торга. Мы дали необходимые гарантии иранской стороне.
|Следком Армении отреагировал на публикации лидера и адвокатов движения <Священная борьба>
|Племянник Самвела Карапетяна: Наше движение будет сконцентрировано на вопросах, которые станут предпосылкой для политической развязки
|Плановые отключения электроэнергии 15 августа
|Правительство Армении будет поддерживать высокоэффективные школы, и поощрять - отстающих
|Представители Омбудсмена Армении навестили задержанного главу отряда "Черная пантера", но не дали оценки его состоянию здоровья
|Экс-премьер о деле Самвела Карапетяна: Любое несправедливое решение не останется безнаказанным
|МВД Армении призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения
|Армения и Азербайджан вскоре создадут рабочие группы для реализации программы TRIPP - Давид Худатян
|Адвокат: Участник арцахских войн Тигран Улубабян объявил голодовку против полицейского беспредела
|Экс-министр: После полной реализации так называемого "мирного соглашения" между Арменией и Азербайджаном можно ожидать дальнейшего подрыва суверенитета Армении
|Минкультуры Арцаха: Азербайджан демонтировал в Степанакерте 25 памятников и бюстов известных деятелей
|Лидер протестного движения обратился с рядом вопросов к генеральному прокурору РА
|Кабмин Армении выделил $125 тыс. на новый автомобиль для главы МВД
|Историческое парафирование Соглашения о мире является важным шагом на пути к прочному миру - Кошта
|Армения перейдет на новые стандарты оценки качества атмосферного воздуха
|Азербайджановед: Продолжающиеся требования Азербайджана противоречат статьям вашингтонской декларации
|На организацию зарубежных поездок премьер-министра будет выделено дополнительно около $100 тыс.
|Team Telecom Armenia первой в регионе отключит сеть 2G, заменив ее передовыми технологиями
|Еще два земельных участка рядом с Ереванской телебашней были закреплены за минокружающей среды РА с целью создания лесного массива
АрмИнфо. Посольство США в Ереване предупреждает студентов из Армении, обучающихся в Соединенных Штатах, что нарушение местных законов может иметь серьёзные для них последствия .
"Если вас звдкржат или вы нарушите какой-либо закон США, ваша виза может быть аннулирована, а также вы можете быть депортированы и лишены права на получение визы США в будущем. Соблюдайте закон и воздержитесь от действий или поведения, которые могут поставить под угрозу вашу поездку", - говорится в сообщении американского диппредставительства.
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Глава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер