Суббота, 16 Августа 2025 13:13

АрмИнфо. Посольство США в Ереване предупреждает студентов из Армении, обучающихся в Соединенных Штатах, что нарушение местных законов может иметь серьёзные для них последствия .

"Если вас звдкржат или вы нарушите какой-либо закон США, ваша виза может быть аннулирована, а также вы можете быть депортированы и лишены права на получение визы США в будущем. Соблюдайте закон и воздержитесь от действий или поведения, которые могут поставить под угрозу вашу поездку", - говорится в сообщении американского диппредставительства.