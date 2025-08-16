Суббота, 16 Августа 2025 12:27

АрмИнфо. Главный тренер английского футбольного клуба "Саутгемптон" Уилл Стилл ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

"Есть список игроков, на которых мы обращаем внимание, и Эдуард находится в нём. Он хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, а мы заинтересованы в хороших игроках, но это всё, или, по крайней мере, всё, что я могу сказать", - сказал Стилл на клубной пресс-конференции, слова которого приводит сайт "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой в 1,9 млн евро в год с повышением в случае выхода "святых" в английскую Премьер-лигу. Сам игрок в недавнем интервью назвал предложение от английского клуба "серьёзным".