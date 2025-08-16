Суббота, 16 Августа 2025 12:20

АрмИнфо. Нужно быть как минимум безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении. Об этом в своем Telegram -канале пишет эксперт, доктор политических наук Ваге Давтян.

"Часто говорят, что, хотя у Вашингтона не будет военного присутствия в Сюнике, американский капитал не допустит здесь никакой эскалации ради собственной стабильности и безопасности. Теоретически всё верно.Однако "на земле" мы имеем прямо противоположную картину. Если бы этот подход сработал, присутствие того же западного капитала сдерживало бы развитие различных конфликтов в Нигере, Судане, Таиланде и многих других "точках кипения", - отметил политолог.

Он призвал в этом вопросе не заходить слишком далеко, напомнив, что 31 мая 2005 года министр иностранных дел Республики Армения Вардан Осканян заявлял, что запуск нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан исключает военное решение арцахской проблемы. По его словам, масштабные вооружённые конфликты в регионе уже маловероятны.

"Концептуальная основа этого утверждения та же: "международный капитал этого не допустит". Нетрудно догадаться, какую роль этот нефтепровод, а также введённый в эксплуатацию в 2020 году "Южный газовый коридор" сыграли в формировании международной проазербайджанской лоббистской системы и, в конечном счёте, деармянизации Арцаха. Теперь ключевой бенефициар "маршрута Трампа" - Баку - пытается представить новую коммуникацию как важный узел, соединяющий Запад с Востоком, тем самым прокладывая путь для международной легитимизации собственного расширения присутствия в Сюнике в будущем, предотвращая любые попытки реальной деблокады в регионе. Это, в свою очередь, полностью соответствует стремлению ряда западных игроков, а также Анкары и Тель-Авива изменить правовой статус Каспийского моря", - констатировал эксперт.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.