Суббота, 16 Августа 2025 12:16

АрмИнфо. Продлив срок содержания под стражей архиепископа Микаела Аджапахяна и национального благотворителя - президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, суд в очередной раз нарушил справедливость, в очередной раз продемонстрировав полную зависимость судов от правящей политической власти. Об этом говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Согласно заявлению, текст которого распространила Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, подобными необоснованными решениями правосудие приобретает карательное значение, а суды превращаются в инструмент подавления свободы слова и свободы вероисповедания.

"Подобный стиль работы характерен для тоталитарных систем и не имеет ничего общего с демократическими ценностями, пропагандируемыми самой властью. Репрессии и информационный терроризм, применяемые против Церкви, духовенства и сторонников Церкви, не могут заглушить голос совести и справедливости. Права архиепископа Микаела Аджапахяна и национального благотворителя Самвела Карапетяна должны быть немедленно восстановлены, незаконное преследование должно быть прекращено, и они должны быть немедленно освобождены из-под стражи", - говорится в заявлении.

Отметим, что накануне суд отклонил ходатайство об освобождении арестованного предстоятеля Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаела Аджапахяна. Судья Армине Меликсетян оставила меру пресечения в виде ареста без изменений, продлив его срок еще на 10 дней. Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно Следственному комитету, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя, говорилось в сообщении. 30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа.

Напомним также, что 15 августа суд продлил срок ареста главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна еще на 2 месяца. Он был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.