АрмИнфо. В Армении никто не высказывал мнения о том, что подписанный в Вашингтоне документ не является мирным договором. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Манвел Саркисян.

По его словам, когда 8 августа в Вашингтоне был парафирован Договор о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, многим казалось, что мир совсем близко. Естественно, всё, что происходило в столице США, продолжил Саркисян, должно было восприниматься в Армении через призму ожиданий мира. Поэтому текст этого договора, опубликованный 11 августа, должен был превзойти все ожидания.

"Но что же на самом деле представляет собой проект договора, состоящий из 17 пунктов, и что на самом деле произошло в столице США 8 августа? Я как-то цитировал заявления на уровне высших должностных лиц Азербайджана о том, что Армения должна правильно понимать суть этого документа. Говорят, что это документ, чётко прописывающий условия, на основе которых мы будем вести переговоры с Арменией. Однако никто в Армении никогда не высказывал мнения, что это не мирный договор, что, да, Азербайджан предлагает нам подписать предварительный документ, на основе которого мы будем вести переговоры. Никто в Армении этого не говорил, но Азербайджан постоянно на этом настаивает. Это один из моментов, который очень важно подчеркнуть, а во-вторых, эти условия очень просты: Армения должна признать законность всех действий, предпринятых Азербайджаном с 2020 года. Недаром Баку говорит: "Давайте подпишем это", а затем о главных вопросах, и в этом опубликованном тексте нет главного вопроса. Недаром Азербайджан парафировал его, он сделал это для того, чтобы не было никаких дальнейших изменений. Другими словами, в этом и заключается политическое значение парафированного документа", - подчеркнул политолог.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.