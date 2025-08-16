Суббота, 16 Августа 2025 12:13

АрмИнфо. Землетрясение в Азербайджане ощущалось и в Армении.

Согласно сообщению территориальной службы сейсмической зашиты МВД РА, землетрясение магнитудой в 3.5 произошло 16 августа в 08:31 по местному времени в 30 км от азербайджанского города Товуз. В эпицентре сила подземных толчков составила 4-5 баллов. Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в селах Воскеван, Арцваберд, Неркин Кармир Ахпюр, Айгедзор и Чинари Тавушской области Армении.