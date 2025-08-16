Суббота, 16 Августа 2025 12:09

АрмИнфо. 16 августа днем температура воздуха в Армении понизится на 3-6 градусов, после чего в период с 17 по 19 августа повысится на 7-10 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, днем 16 августа на всей территории республики возможны кратковременные дожди с грозами, в отдельных регионах – с градом. С 17 по 20 августа прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный, с порывами до 17-20 м/с. 16 августа, а также с 19 по 20 августа, особенно в вечерние часы в Армавире, Котайке и предгорьях Арагацотна порывы ветров составят 15-18 м/с. В этот же период, а также в течение следующих пяти дней в Араратской долине, предгорьях Вайоц Дзора, Арагацотна, Котайка и в Ереване сохранится пожароопасная обстановка высокого уровня.

В Ереване вечером 16 августа в отдельных районах города возможны кратковременные дожди с грозами. С 17 по 20 августа в столице прогнозируется погода без осадков. Вечером 16 августа, а также по вечерам с 19 по 20 августа порывы ветров в городе усилятся до 14-18 м/с.

Температура воздуха в столице 16 августа днем составит 30-32 градуса, вечером - 24-26 градуса, в ночь с 16 на 17 августа - 16- 18 градусов выше нуля.