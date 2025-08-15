Пятница, 15 Августа 2025 19:38

АрмИнфо.Очевидно, что судья по делу предстоятеля Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна исполняет "заказ". Такое мнение в беседе с журналистами после заседания выразил адвокат Ерем Саркисян.

В этом ключе он обратил внимание, что сторона защиты представила суду факты, которые он должен был либо опровергнуть, либо аргументировать. "Между тем, в суде лишь заявляют, что не согласны с нашими доводами, но ничем это не аргументируют. То есть, суд, другими словами, не может объяснить, по какой причине ими в итоге принимается такое решение", - посетовал адвокат.

Саркисян считает, что это в очередной раз доказывает отсутствие справедливости в судебной системе. В этом ключе он отметил, что защита давно перестала ожидать правосудия, а поставила перед собой задачу продемонстрировать, в какой степени различные органы готовы "выполнять этот заказ". "Нарушения в этом деле настолько очевидны, что нет даже смысла давать им какой-то оценки и не ясно, как еще продемонстрировать их наличие", - подчеркнул Саркисян.

Он выразил убеждение, что судья придерживается некого плана, и явно не скрывает, что есть необходимость провести расследование как можно быстрее. В этом ключе адвокат возмутился тем, что судья сам принял решение о нескольких подряд заседаниях без согласования решения со сторонами. Саркисян заявил, что в его практике подобного случая еще не было.

"Единственным результатом в ходе заседания было признание того, что материалы, на основе которых было начато производство, не были отправлены следователю. Сторона обвинения пыталась доказать обратное, однако в итоге оказалось, что их и вправду нет", - резюмировал адвокат.

Напомним, что сегодня суд отклонил ходатайство об освобождении арестованного предстоятеля Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаела Аджапахяна. Судья Армине Меликсетян оставила меру пресечения в виде ареста без изменений, продлив его срок еще на 10 дней. Адвокат Ерем Саркисян назвал решение необоснованным суда.

28 июня Ереванский суд первичной инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении не содержащим состава преступления.