Пятница, 15 Августа 2025 18:07

АрмИнфо. Казахстан впервые обошел Россию по внутреннему валовому продукту (ВВП) на душу населения и возглавил рейтинг стран Содружества Независимых Государств (СНГ). По данным Международного валютного фонда (МВФ), размер ВВП Казахстана на душу населения составил $14,77 тыс. против $14,26 тыс. у России и $13,34 тыс. у Туркменистана, сообщает РБК.

Первые три места в рейтинге постсоветских стран заняли страны Балтии. У Эстонии этот показатель составил $32,76 тыс., у Латвии и Литвы — $30,84 тыс. и $24,37 тыс. соответственно. Таким образом, Россия опустилась на пятое место среди постсоветских республик.

По Центральной Азии лидерство также у Казахстана. Кыргызстан занимает четвертое место с $2,75 тыс. на душу населения. У Узбекистана $3,51 тыс., у Таджикистана $1,43 тыс.

Армения ($8.86 тыс) расположилась между Грузией ($9.57 тыс) и Азербайджаном ($7.6 тыс).

ВВП на душу населения — это экономический показатель, который вычисляется как общий объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны, разделенный на количество ее жителей.

Этот показатель показывает, сколько в среднем товаров и услуг, выраженных в деньгах, приходится на одного человека в стране за год. ВВП на душу населения, в частности, определяет доступность и качество товаров и услуг для жителей, а также используется при оценке уровня жизни и влияет на восприятие страны инвесторами и международными организациями.

Год назад, в июле 2024 года, Всемирный банк внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. В эту категорию входят государства, где уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет более $14 005. Ранее, в 2022 году ВБ признал Россию страной с уровнем доходов выше среднего, ВНД на душу населения составлял $12 830.