Пятница, 15 Августа 2025 17:36

АрмИнфо. Суд отклонил ходатайство об освобождении арестованного предстоятеля Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаела Аджапахяна.

Судья Армине Меликсетян оставила меру пресечения в виде ареста без изменений, продлив его срок еще на 10 дней.

<Я 50 дней нахожусь под стражей, но 50 дней - на свободе. Никогда еще я не был столь настолько свободным>, - сказал Аджапахян суду.

Адвокат Ерем Саркисян назвал решение необоснованным суда. <Это очевидное незаконное решение, и вы не способны осуществлять правосудие в рамках данного дела>, - заявил он, обращаясь к суду.

<Все хорошо>, - в свою очередь, заявил владыка журналистам после оглашения приговора. По его словам, он ожидал этого. <Правосудия в Армении нет: Неправосудие:>, - сказал архиепископ.

Отметим, что сегодня с начале судебного заседания, представляя обвиняемого, судья обратилась к архиепископу по имени и фамилии - Геворг Аджапаян. <Я - архиепископ Микаэл Аджапаян, прошу обращаться ко мне так>, - сказал Аджапаян судье, заметив, что Геворг, но население страны знают его как архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Напомним, что Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. <Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя>, - говорилось в сообщении. В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя).

30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа.