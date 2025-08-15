Пятница, 15 Августа 2025 17:01

АрмИнфо. Мы имеем дело с одним из крупнейших и наиболее опасных культурных геноцидов 21-го века. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена по культурному наследию Арцаха.

В заявлении в связи с этим напоминается, что во время и после широкомасштабной войны 2020 года, развязанной турко-азербайджанским тандемом против Нагорно-Карабахской Республики, а также в результате полной оккупации Арцаха и насильственного перемещения всего его населения, было задокументировано более 800 случаев вандализма.

"Культурный геноцид в Арцахе достиг беспрецедентных масштабов и носит систематический характер. Более того, примеры его осуществления являются доказательством государственного характера этой политики ",- обратил внимание Омбудсмен культурного наследия.

Он выразил убеждение, что это один из самых масштабных культурных геноцидов, когда-либо зарегистрированных в истории. В заявлении в связи с этим подчеркивается, что уничтожение культурного наследия Арцаха наносит ущерб всей цивилизации.

В этом ключе Омбудсмен по культурному наследию заметил, что если международные организации продолжат ограничиваться лишь протокольными и беззубыми заявлениями, то фактически они станут косвенными спонсорами преступной политики Азербайджана.

"Безразличие и преступное бездействие, как показывает опыт последних пяти лет, не только не останавливают, но и поощряют новые преступления диктаторского режима Баку. Настало время, чтобы международное сообщество не довольствовалось пустыми и формальными призывами, а предприняло реальные и практические шаги, включая введение международных санкций и немедленную командировку независимых экспертных миссий во временно оккупированный Азербайджаном Арцах. Каждый день увеличивает объем убытков и усугубляет бремя ответственности не только преступников, но и тех, кто смиряется с молчанием", - резюмировал Омбудсмен по культурному наследию НКР.

Напомним, что ранее Минкультуры Арцаха сообщало, что в Степанакерте были демонтированы все 25 статуй и бюстов, увековечивающих память известных деятелей. Факты этого варварства, согласно источнику, подтверждаются анализом спутниковых снимков Google Earth, а также публикациями, сделанными в азербайджанском сегменте социальных сетей.

Заметим, что Азербайджан проводит целенаправленную политику не только по уничтожению культурного наследия Арцаха, но и меняет архитектурный облик оккупированных территорий, тем самым пытаясь уничтожить как культурную память арцахского народа, так и его стремление к возвращению на свои территории.