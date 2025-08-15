Пятница, 15 Августа 2025 16:48

АрмИнфо. Католикосу всех армян Гарегину II не разрешили посетить архиепископа Микаэла Аджапахяна в месте предварительного заключения, следователь отклонил ходатайство, заявил в ходе сегодняшнего первого судебного заседания двокат главы Ширакской епархии Ерем Саркисян.

<Причин для отказа не было, и встреча с Католикосом не могла каким-либо образом помешать следствию>, - сказал он.

Аджапаян находится под стражей с 28 июня. Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что М.А. в интервью одному из новостных каналов заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Республики Армения осуществить военный переворот через генералов, занимавших аналогичные должности в армии, полиции и органах национальной безопасности. <Таким образом, М.А., используя средства массовой информации, осуществлял публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя>, - говорилось в сообщении. В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы, направленные на захват власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета или насильственное свержение конституционного строя).

30 июля Апелляционный суд отклонил апелляцию защиты об изменении меры пресечения в отношении архиепископа.