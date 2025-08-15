Пятница, 15 Августа 2025 16:34

АрмИнфо. Призванный ранее в ВС РА с явными проблемами со здоровьем военнослужащий, был представлен на военно-медицинскую экспертизу и признан непригодным к военной службе.

Как пояснили в пресс-службе офиса Омбудсмена Армении, вопрос был поднят родителями и адвокатом военнослужащего срочной службы, которые осведомили защитника прав человека о наличии у него проблем со здоровьем.

"В связи с поднятым вопросом в аппарате Омбудсмена сразу же началось производство, и в Министерство обороны было направлено письмо, после чего военнослужащий был переведен в военный госпиталь. Затем, по поручению ЗПЧ Анаит Манасян, представители Омбудсмена совершили визит быстрого реагирования в госпиталь и навестили военнослужащего", - рассказали в аппарате Омбудсмена.