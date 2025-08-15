Пятница, 15 Августа 2025 15:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю Дня независимости.

В послании, как сообщает пресс-служба Пашиняна, говорится: <Поздравляю Вас и дружественный народ Индии с Днём независимости Республики Индия.

С удовлетворением отмечаю, что в последние годы наша многовековая дружба вышла на качественно новый уровень, что даёт возможность углублять сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, укреплять связи между нашими народами и государствами, совместно и эффективно реагировать на глобальные и региональные вызовы.

Убеждён, что активизация политического диалога, в том числе посредством взаимных визитов и контактов на высоком уровне, придаст новый импульс углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах на благо наших стран и народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам и дружественному народу Индии процветания и долгосрочного прогресса>.