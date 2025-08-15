Пятница, 15 Августа 2025 14:39

АрмИнфо. Армения дала исчерпывающие разъяснения на опасения Ирана относительно возможности геополитической ситуации в регионе. Об этом в интервью агентству IRNA заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту ИРИ Масуду Пезешкиану, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух государств, Ереван отправил в Тегеран своего заместителя министра иностранных дел. "Они дали исчерпывающие объяснения. То, что произошло, и то, что должно было произойти - а это называлось "геополитическими изменениями в регионе"

- совершенно разные вещи. Я не говорю, что то, что произойдёт сейчас, не вызывает беспокойства, потому что есть опасения, которые я поднимаю", - сказал Аракчи, добавив, что когда началось обсуждение по проекту так называемого "Зангезурского коридора ", главной идеей был захват армянской провинции Сюник и создание территориальной связи между Нахичеванью и материковой частью Азербайджана. "Идея заключалась в захвате этой провинции. Тогда мы выразили серьёзную обеспокоенность. Затем зашла речь о создании коридора шириной 5-10 километров, который соединил бы эти два региона и находился бы не под суверенитетом Армении, а под суверенитетом Азербайджана. В то время у нас были серьёзные геополитические опасения. Наши вооружённые силы были размещены за границей, и мы создали военное присутствие. Но Азербайджан заверил нас, что такие идеи исключены. Теперь все эти идеи превратились в дорогу, которую будет строить американская компания, зарегистрированная в Армении и находящаяся под законами и юрисдикцией Армении. Эта дорога находится под суверенитетом Армении. Никакие американские войска не будут размещены рядом с нами, и все красные линии Ирана соблюдены", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ИРИ. .

Он продолжил, что это всего лишь частная американская инжиниринговая компания; ни охранная, ни военная. Американских сил там не будет, а безопасность обеспечивает сама Армения. "Они даже не разрешают американским частным охранным компаниям входить в страну.

Аракчи добавил, что позиция Ирана заключается в том, что Тегеран приветствуем мир между Арменией и Азербайджаном. "Это всегда было нашей позицией, и мы даже сами пытались установить мир между этими двумя странами. Но мы всегда добавляли, что любое иностранное присутствие - в любой форме - может иметь негативные последствия для мира и стабильности в регионе. Мы также донесли эту позицию до Армении. Позиция России точно такая же, как и наша, хотя и немного мягче. Но они также обеспокоены американским присутствием и выразили эту обеспокоенности. В совместном заявлении, подписанном Арменией и Азербайджаном в присутствии президента США, говорится, что границы региона неизменны, независимость и территориальная целостность всех стран региона уважаются, и это именно наша позиция. То есть, с самого начала наша позиция заключалась в том, что какие бы шаги ни предпринимались на Кавказе, границы региона не должны меняться. Для нас было важно, чтобы суверенитет Армении и любой другой страны не был подорван", - подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.