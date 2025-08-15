Пятница, 15 Августа 2025 13:32

АрмИнфо. Оккупация Арцаха в 2023 году имела более широкие и опасные последствия, чем просто территориальные изменения - насильственное перемещение целого народа выявило стратегическую уязвимость всего региона. Об этом говорится в статье бывшего министра иностранных дел Армении, члена- учредителя Всеармянского совета дипломатов Ара Айвазяна, распространенном группой Альтернативные проекты.

Он обратил внимание, что вакуум, вызванный падением Арцаха, привел к возрождению имперского менталитета. "После этой "развязки" внешние силы - Турция, Россия, Иран и Запад - начали играть более активную роль в регионе, каждая с намерением восстановить свою "историческую зону влияния " не в качестве миротворца, а в качестве бенефициарной стороны. Эти державы, которые являются носителями имперской памяти, снова начинают определять судьбы малых народов в соответствии с логикой своих стратегических игр. Все это происходит на фоне глубокой нестабильности глобальной системы, когда региональные конфликты превращаются в арену соперничества между сверхдержавами", - пояснил Айвазян.

По его словам, таким образом, становится очевидным безразличие к реальным потребностям народов в мире, безопасности и достоинстве, когда границы изменяются с помощью насилия, а судьбы приносятся в жертву так называемой исторической целесообразности. Как пояснил в этом ключе экс-глава МИД, эти державы, действуя как современные наследники пришедших в упадок империй, рассматривали Арцах не как родину армянского народа, а как шахматную доску. "Именно поэтому, они так легко проигнорировали законные права народа Арцаха и обоснованные опасения по поводу безопасности", - считает Айвазян.

Однако он не считает, что трагедия, произошедшая в Арцахе, была неизбежна. Как обратил внимание экс-глава МИД, в дополнение к хорошо известным причинам, это стало возможным и в некотором смысле направлялось силами, которые провозгласили силу и насильственное перемещение народа основой "мира" и верили, что доминирование равносильно стабильности. "Но господство без легитимности порождает сопротивление, а стабильность, основанная на страхе и молчании, может рухнуть. Избирательное соблюдение справедливости, принесение в жертву народов и принудительный мир усугубляют кризисы вместо того, чтобы разрешать их", - заметил член-учредитель Всеармянского совета дипломатов.

В этом ключе он обратил внимание на историческую закономерность, согласно которой могущественные империи, какими бы мощными они ни казались в период своего расцвета, не могли по итогу избежать упадка. "Империи рушатся не потому, что сталкиваются с вызовами. Они терпят крах, потому что не могут ответить на эти вызовы с благоразумием, ясностью и реализмом. Они падают, когда их лидеры путают молчание с согласием, контроль с законностью, а господство с мудростью. Когда лидеры начинают верить, что они вечны, когда они становятся воплощением государства и когда национальные интересы смешиваются с личными амбициями, упадок становится неизбежным", - пояснил экс-министр.

Именно это высокомерие и слепота имперского мышления различных действующих лиц, по его словам, стали причиной трагедии, при этом, не только народа Арцаха. Однако, он обратил внимание на еще одну историческую закономерность: когда империи совершают ошибки, в первую очередь страдают малые народы, но последствия этих ошибок, рано или поздно, неизбежно возвращаются к самим империям. "Когда власть используется для отрицания реальности, когда человеческие жизни рассматриваются как незначительные жертвы и когда лидерство превращается в инструмент личной славы, такие империи неизбежно идут по пути внутреннего разложения и разрушения", - подчеркивает Айвазян. Однако, не смотря на это, экс-глава МИД считает, что Армения вовсе не обречена на окончательное поражение. Айвазян уверен, что даже в условиях игр великих держав, имперского мышления и стратегического цинизма, все еще существует возможность мудрого и целенаправленного выбора. "Нашим ответом должна быть продуманная стратегия, исходящая из национальных интересов, с четким и скоординированным формированием альтернативной внешней политики и консолидацией всего внутреннего и общенационального потенциала. Даже в самых сложных ситуациях можно сформировать новый курс, сочетающий в себе мудрость, опыт, реалистичность и последовательность.

Меняющийся мировой порядок рано или поздно создаст окно возможностей, и только адекватная подготовка может обеспечить, чтобы это окно открылось не для других, а для самой Армении", - резюмировал Айвазян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.