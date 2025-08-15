Пятница, 15 Августа 2025 13:30

АрмИнфо. Судья Ереванского городского уголовного суда первой инстанции общей юрисдикции Карен Фархоян принял в производство уголовное дело в отношении архиепископа Баграта Галстаняна и других лиц. Первое судебное заседание назначено на 16:00 часов 19 августа. Об этом говорится на портале информационной системе datalex.am.

Судебное заседание пройдет в резиденции <Кентрон> Уголовного суда первой инстанции общей юрисдикции города Еревана, в зале судебных заседаний № 5.

Как говорится в кратком содержании обвинительного заключения Вазгену Петросовичу Галстаняну (мирское имя архиепископа Баграта Галстаняна -ред.) предъявлено обвинение в том, что в течение нескольких месяцев осуществления инициированного и руководимого им движения <Священная борьба> он не смог достичь поставленной им перед движением цели - прихода к власти в Республике Армения способами, разрешенными Конституцией Республики Армения. Начиная с ноября 2024 года он приступил к ее достижению не разрешенным Конституцией Республики Армения способом, и для достижения этой цели ряд участников движения, в том числе Мовсес Шарбатян, Айк Шахназарян, Тигран Топалян, Лидия Манташян, Грайр Акопян, Каро Окумушян, Артур Саргсян, Игорь Саргсян, Ара Ростомян, Арсен Казарян, Арман Исраелян, Агван Аршакян, Армен Алексанян, Мигран Махсудян, Давид Галстян и другие, в составе группы по предварительному сговору приобрели необходимые средства и инструменты для совершения теракта и захвата власти, а также умышленно создали другие условия, тем самым подготовившись к узурпации власти.

Напомним, архиепископ Баграт Галстанян был арестован 25 июня, после масштабных обысков.