Пятница, 15 Августа 2025 12:47

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить вопрос контроля над Зангезурским коридором - транспортным маршрутом между территориями Армении и Азербайджана. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Вопрос контроля над Зангезурским коридором в том числе будет рассматриваться на двухсторонней встрече президентов РФ и США", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.