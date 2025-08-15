Пятница, 15 Августа 2025 11:15

АрмИнфо. Военнослужащие Национальной гвардии Канзаса в рамках учений Eagle Partner 2025 провели медицинскую подготовку с военнослужащими Армении.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии Канзаса, учения также включали сравнение техники и демонстрацию возможностей 12-ой армянской миротворческой бригады. "Цель учений заключается в повышении оперативного взаимодействия международных миротворческих миссий, обмене передовой практикой и повышении готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении", - напомнили в нацгвардии.

Согласно источнику, Eagle Partner 2025 - это учебное мероприятие Армии США в Европе и Африке с участием более 800 солдат USAREUR-AF, Национальной гвардии Канзаса, и Министерства обороны Республики Армения. По завершению работы Eagle Partner войска США и их техника должны вернуться на родные станции.

Как ранее сообщало АрмИнфо, учения продлятся до 20 августа.