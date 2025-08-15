Пятница, 15 Августа 2025 10:56

АрмИнфо. Адвокаты мецената, бизнесмена Самвела Карапетяна намерены обжаловать решение Антикоррупционного суда о продлении ареста Карапетяну сроком на 2 месяца. Об этом сообщила журналистам адвокат Лиана Гаспарян.

<Самое удивительное, что при рассмотрении предъявленных обвинений суд установил, что, по сути, только в первом обвинении, касающемся призыва, есть обоснованные подозрения, а в других обвинениях, выдвинутых господину Карапетяну, зафиксировал отсутствие обоснованного подозрения. В качестве обоснования ареста зафиксирован риск побега и препятствования делу. Суд исключил в качестве основания риск совершения нового деяния>, - заявила Гаспарян.

Защита намерена 15 августа обратиться в Апелляционный уголовный суд с жалобой специального пересмотра на решение суда.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна.