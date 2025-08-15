Пятница, 15 Августа 2025 10:47

АрмИнфо. На Всемирных играх в Китае арцахский спортсмен Арман Аванесян победил всех своих соперников и стал чемпионом Игр. Об этом сообщает Федерация самбо Армении.

Аванесян выступает по боевому самбо в весовой категории до 98 кг. 24 апреля Аванесян был объявлен чемпионом а Европы по боевому самбо на Кипре.

Напомним, что с 7 по 17 августа в китайском Чэнду проходят Всемирные игры 2025.