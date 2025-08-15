Пятница, 15 Августа 2025 10:46

АрмИнфо. Нелогичный вердикт Антикоррупционного суда показал, что в Армении нет справедливости.

Об этом говорится в заявлении совета в защиту Самвела Карапетяна, в отношении которого суд продлил срок его содержания под арестом.

"Но мы обязательно восстановим справедливость. Судьи будут свободно осуществлять свою профессиональную деятельность, и руководствоваться не страхом, а исключительно законом. Мы выражаем благодарность тысячам участников вчерашнего митинга и всем нашим сторонникам, которые находились во дворе или следили за событиями удалённо. В любом случае, все наши программы остаются в силе. В конце августа стартует движение Самвела Карапетяна "По- нашему">, деятельность которого, несомненно, откроет новую, долгожданную страницу в истории нашей страны", - говорится в заявлении.

Отметим, что решением Антикоррупционного суда, срок содержания под стражей главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна продлен на 2 месяца. Об этом его адвокаты сообщили собравшимся во дворе суда сторонникам.

Решение принял судья Антикоррупционного суда Тигран Давтян. По словам адвокатов, основанием для заключения предпринимателя под стражу послужило возможный "побег и воспрепятствование расследованию". Адвокат Лиана Гаспарян сообщила журналистам, что стороны защиты намерена обжаловать это решение.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.