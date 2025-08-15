Пятница, 15 Августа 2025 10:13

АрмИнфо.Когда говорилось о волне релокации в Армению в 2022 году, в центре внимания, как правило, оказывались бизнес-сообщество, ИТ-сектор - подчеркивалось прежде всего экономическое значение этого процесса. Мало кто говорил о людях творческих профессий, которые уже после печально известных событий также нашли свое пристанище в Армении. Сегодня они продолжают творить, расширяя культурную жизнь страны. Город словно обрел новый ритм: зазвучали новые голоса, открылись различные пространства, сообщества, что в свою открыло горизонты для творчества и реализации.

Одним из таких пространств стала танцевальная школа Arev Dance, к которой в 2023году присоединилась хореограф из Москвы Грета Степанян. Начиная с небольшой группы учеников, сегодня Грета преподает уже в нескольких школах, обучая молодежь направлению джаз-фанк. Впрочем, сама хореограф с трудом называет то, что делает чистым джаз –фанком. Скорее это свободное смешивание стилей, основанное на ее личных ощущениях и восприятии музыки.

Грета признается, что как таковой танцевальный стиль джаз-фанк ей не совсем близок, поэтому создает она танец из чувств, совмещая разные жанры. «У этого всего, на самом деле, есть название – хорео – то есть авторская хореография, которая часто является смесью различных стилей, но я это называю для себя «ГРЕчувствием – то есть танец, который рождается из собственных ощущений и чувств», - сказала она.

Детство

Примечательно, что отец Греты - профессиональный танцор-народник, который, тем не менее, решил не связывать свою жизнь с танцевальным искусством. Соответственно выбор дочери он решительно не поддерживал, говоря, что танец не может быть профессией. Но еще в 6-летнем возрасте Грета приняла для себя осознанное решение – профессионально заниматься этим ремеслом. Для этого, правда, пришлось бросить занятия в музыкальной школе. И, видимо, решение было верным, поскольку с совсем юных лет она показывала отменные результаты во всех танцевальных секциях, которые посещала. К 14 годам Грета уже перетанцевала у многих хореографов, занималась практически во всех известных в Москве танцевальных школах.

Подобный опыт позволил девушке уже с 16 лет заняться преподаванием, вести свою группу в танцевальном направлении, которое сейчас принято называть High Heels. В то время в Москве это направление было настоящим трендом – спрос был огромный.

С высшим образованием не задалось

После окончания школы Степанян поступила в Московский хореографический институт им. Натальи Нестеровой. Имея пристрастие к современной хореографии с малых лет, Грета только в институте осознала, как ей близки на самом деле танцы разных народов мира, историко-бытовые танцы, балет, как ей нравится упорно трудиться у станка с утра до вечера.

Но все это длилось недолго, поскольку по истечению трех лет Институт закрыли согласно решению мэра Москвы - с формулировкой «не прошел аккредитацию». В тот период в российской столице закрыли свыше 200 учебных заведений. Студентам настоятельно порекомендовали «оформить» академсправками, несмотря на то, что последние, по закону, должны выдаваться бесплатно.

Эти справки, как вспоминает Грета, потом непонятно куда исчезли и ни для чего соответственно не пригодились. Перевестись в другой институт не вышло, поскольку результаты ЕГЭ (Единый госэкзамен) уже считались недействительными. Уверенности, что вновь удастся успешно сдать экзамены и поступить на следующий год у девушки не было. Поэтому получить корочку о высшем образовании Грете так и не удалось.

Затянувшаяся депрессия

После ситуации с ВУЗом начались проблемы со здоровьем, за чем последовали и другие жизненные трудности. Финалом этого болезненного периода стала потеря родного человека. Все это напрочь отбило охоту заниматься танцами и 8 лет ушло просто на переосмысление своей жизни. Подобный уклад привел Грету к духовным практикам, которые в некотором смысле помогли почувствовать внутреннюю опору, почву под ногами. «Мало того, что 8 лет не танцевала, я еще и последние 3 года нигде не работала. Первое время я даже не могла смотреть за танцами, потому что было больно. Все это происходило очень медленно и постепенно. Даже сложно сказать, что я наблюдала за танцами, скорее подглядывала и задавалась вопросом – смогу или не смогу вернуться?», - вспоминает хореограф.

Со временем на смену эмоциям пришли более практичные вопросы - чем дальше жить, на что жить? «И в это время все вокруг то и дело, что мне твердили, что нужно продолжать танцевать, нельзя закапывать свой талант и т.д. Это был длительный период переоценки, самоанализа», - вспоминает Грета. Затем случайное, а может и вовсе неслучайное стечение обстоятельств, открыло двери для Греты в новый танцевальный зал. И снова все встало будто на свои места. Начиная с одного дня в неделю, постепенно часы занятий увеличились, заняв всю неделю, да и всю жизнь.

Армения

С такой же интенсивностью Грета работает и в Армении.

Как и у всех представителей Диаспоры желание переехать на историческую родину всегда было, так сказать, фоновым сопровождением жизни и естественным желанием, которое исполнилось только в 2023 году.

- И сколько у Вас сегодня групп?

- Три

- И Вас хватает на это всё?

- Да! Я бы еще взяла (улыбается – Ред.)

Грета признается, что давно следила за танцевальной индустрией в Армении, но особого оптимизма увиденное не внушало. И дело, по словам девушки, не в отсутствии талантов, а в том, что здесь сложно зарабатывать на танцевальном искусстве. Следовательно, индустрия держалась на одних и тех же именах, и можно сказать застопорилась в своем развитии. По ее словам, есть определенные школы танцев, которые в некотором смысле стали монополистами, захватив весь рынок. Соответственно, все заказы забирают они. И, следовательно, очень часто талантливые хореографы, которые могут сказать новое слово в танцевальном ремесле, остаются за бортом. Поэтому интереса к отрасли, как такового не было. Но танцами вполне можно зарабатывать, о чем свидетельствует ее собственный опыт в Москве, и уже в Ереване.

Кроме того, Грета заметила, что хореографам не следует думать, что они достигли предела в своем ремесле. «Необходимо постоянно над собой работать и развиваться. То есть с того момента, как только человек позволит себе вообразить, что он верх совершенства, с этого же момента начинается его деградация. И здесь из-за того, что рынок маленький, люди боятся отпускать своих воспитанников на мастер-классы к другим специалистам. Боятся, что понравится и не вернутся», - поделилась хореограф. Кроме того, она посетовала и на недостаточное количество хороших танцевальных фестивалей, где состоявшиеся коллективы могут показать свой талант, вдохновиться чужим опытом и расти дальше.

Тем не менее, уже сегодня ситуация в сфере, по словам Греты, достаточно изменилась. «Сегодня есть развитие, в том числе из-за того, что в Армению переехали хореографы совершенно разных направлений, которые работают, набирают группы и заявляют о себе. Это порождает конкуренцию на рынке, что соответственно влияет на общий прогресс», - подчеркнула специалист.

В этой связи она заметила, что вполне вероятно, что Армения может стать лидером в танцевальной индустрии. «Я этого очень хочу, и это цель всех ребят, которые горят своим делом», - добавила хореограф.

О планах

- Вы сейчас помните, с какими амбициями переезжали в Армению?

- Да, конечно, я думала перееду и стану звездой (смеется – ред.).

Видя, как и с какой самоотдачей работает Грета в танцевальном зале, наблюдая за ее подходами, дисциплиной и отличающимся стилем, хотя многие незамысловато называют это джаз-фанком, сложно отрицать, что её звезда на танцевальном небосклоне Армении однозначно засияла.

Однако для Греты важно было не просто вернуться на родину и продолжить танцевать и реализовываться как хореограф. С самого начала она ставила перед собой более масштабную цель - внести свой вклад в дальнейшее развитие индустрии в Армении.

«Изначально в планах было создать команду. Я её создала. Сейчас же хочу её развить до такого уровня, чтобы ребята могли продолжить свой путь самостоятельно. Чтобы они могли преподавать и зарабатывать на любимом деле, как это делаю я», - поделилась планами хореограф.

Отметим, что сегодня Грета Степанян преподает в танцевальной школе для любителей The Swag (ул. Саят Новы, 40) и профессионалов - Hollyweed Crew (ул. Пушкина, 58).