 Пятница, 15 Августа 2025 08:34
Наира Бадалян

Это возвращение к Сталину: Роберт Амстердам

АрмИнфо. Это возвращение к Сталину, возвращение к показательным процессам. Такого мнения придерживается известный юрист и международный защитник прав человека Роберт Амстердам, о чем он заявил 14 августа в беседе с журналистами во дворе Антикоррупционного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Карапетяну..

<Сегодня в Армении мы являемся свидетелями истории. Правительство, отвлекая от своих ошибок, отвлекая от своих промахов, нападает на церковь, на Иисуса Христаи на этого невинного человека. Сегодня позорный день для Армении.

 

Не так встречают 21 век, не так встречают эру искусственного интеллекта. Это возвращение к Сталину, это возвращение к показательным процессам. Я человек, который видел больше показательных процессов, чем кто-либо из вас. Это показательный процесс>, - сказал юрист.

На вопрос, возможно ли то, что бизнесмен Самвел Карапетян будет освобожден из-под стражи, он ответил: <Послушайте, это зависит от того, насколько отчаянно правительство пытается отвлечь задержание от своих действий.

Все это о том, чтобы отвлечь внимание. Это не имеет ничего общего с поведением господина Карапетяна. Это имеет прямое отношение к политическим потребностям этого правительства. Это провоцирование кризиса в церкви, провоцирование кризиса с господином Карапетяном. Зачем  нападать на церковь Армении? На каком основании нападают на детей Иисуса Христа в стране, где 93% являются последователями церкви?>.

По его словам, первым делом он дождется обнародования решения суда сегодня вечером, а затем будут составлены планы относительно того, что можно сделать как в Армении, так и, конечно, за ее пределами.

<У господина Карапетяна в Армении отличные юристы. Я много раз встречался с ними. Это потрясающая группа людей. Я полностью доверяю им, как и семья Карапетян. И для меня было бы честью работать с ними в международных делах. Я надеюсь, что смогу присоединиться к команде юристов на следующем слушании. Отговорки, по которым меня не пустили на сегодняшнее заседание, маловразумительны>, - сказал он. 

