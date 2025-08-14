Arminfo.info


АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Акопян в интервью иранскому агентству IRNA заявил, что отношения между Тегераном и Ереваном имеют стратегическое значение для его страны и никогда не станут предметом геополитического торга.

<С момента обретения Арменией независимости Иран и Армения взаимодействовали как два государства, поддерживая очень хорошие, поистине исключительные, отношения. С 1991 года наши двусторонние связи неуклонно развиваются. Сегодня отношения между нашими странами, нашими лидерами и нашими правительствами носят особый характер и имеют для нас большое значение. Я считаю эти отношения стратегическими по своей природе и уверен, что предстоящий визит президента Пезешкиана в Ереван выведет их на ещё более высокий уровень>, - указал Костанян, подчеркнув, что отношения Армении с Ираном поистине уникальны, и власти РА рассматривают их как нечто большее, чем просто энергетика или политика.

По словам замминистра, для Еревана важно <услышать отклики и мнения братских стран, особенно Ирана> по вашингтонской декларации. ЭМы ценим взвешенное заявление МИД Ирана, а также последующие заявления министра иностранных дел и президента Ирана. Я считаю, что мы вступаем в новую эру в армяно-азербайджанских отношениях, в которой обе страны и их лидеры открыто подтвердили свою приверженность миру. Это окажет положительное влияние не только на наши двусторонние отношения, но и на региональную динамику, от политики до экономики>,

- сказал он.

По его словам, одно из ключевых соглашений с Азербайджаном - возобновление коммуникационных путей в регионе при полном взаимном уважении суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности стран, на практикео откроет новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, в том числе через железнодорожную линию Нахичевань-Джульфа, что обеспечит Ирану доступ к Армении и, в конечном итоге, к Чёрному морю>, - заявил он.

Коснушись роли Ирана, особенно в рамках регионального механизма <3+3>, предложенного Ираном, Костанян отметил, что этот формат диалога может стать подходящей площадкой для обсуждения региональных проектов, особенно проектов в области информационного взаимодействия. <Недавние события в отношениях между Арменией и Азербайджаном и принципиальное соглашение о возобновлении региональных коммуникационных путей открыли новую главу для диалога, в том числе в формате <3+3>. Согласно последнему заявлению министров, следующая встреча должна состояться либо в Ереване, либо в Баку, и мы также имеем в виду двусторонние консультации с азербайджанской стороной>, - сказал он.

На вопрос о том, какова позиция Еревана относительно присутствия США или какой-либо третьей стороны в регионе, учитывая роль Вашингтона в этом соглашении, и какие существуют гарантии того, что США не будут играть негативную роль в отношении стран региона, Ваан Костанян заявил, что он посетил ИРИ с сообщением о том, что Армения учла соображения Ирана, и что эти деликатные вопросы были учтены в предварительных переговорах по проекту развития связи, известному как <проект Трампа>.

<Некоторые детали этого проекта уже определены и согласованы, я поделился ими с иранской стороной и готов также опубликовать их. Планируется, что в Армении будет зарегистрирована компания с акциями, разделенными между Арменией и США, но это не означает присутствия США в сфере безопасности в регионе. Мы понимаем, что это было одним из ключевых вопросов, вызывающих обеспокоенность иранской стороны, и я считаю, что этот вопрос был решен.

<Для нас бесперебойное и беспрепятственное функционирование ирано-армянской границы и её пунктов пропуска для перемещения товаров и пассажиров имеет стратегическое значение, и мы не ожидаем никаких препятствий в этом отношении. Открытие коммуникационных путей, включая три новых проекта, будет осуществляться на основе суверенитета и юрисдикции стран, что само по себе является ещё одной гарантией>, - сказал он.

Замминистра коснулся также вопроса о том, разделяет ли Армения обеспокоенность тем, что присутствие США в этом регионе может привести к борьбе за власть между региональными державами и Вашингтоном. <Наша общая позиция по вопросу открытия коммуникационных путей изложена в инициативе премьер-министра Армении <Перекрёсток мира>. Мы считаем, что это открытие не должно привести к новым геополитическим ограничениям, а должно послужить мерой укрепления доверия между геополитическими державами. На практике, доля США в компании, зарегистрированной в Армении, принесёт пользу Соединённым Штатам, Ирану - выход к Чёрному морю, а мы сможем соединиться с Россией через азербайджанскую железную дорогу. Мы надеемся, что эта взаимозависимость в экономической сфере станет мостом к сотрудничеству, а не препятствием для него>, - заявил он.

По просьбе Интервьюера Ваан Костанян вновь коснулся вопроса о том, учитываются ли в ходе переговоров в Ереване обеспокоенность Тегерана и то значение, которое он придаёт своей короткой, но важной и исторической границе с Арменией.

<Мы дорожим этой границей и благодарны Ирану за политическую поддержку в этом вопросе в последние годы. Эта позиция так же важна для нас, как и для Ирана, и не изменится ни при каких обстоятельствах. Мы дали необходимые гарантии иранской стороне.

В настоящее время мы активно готовимся к встрече президента Пезешкиана в Ереване.  Уверен, что этот исторический и долгожданный визит ещё больше укрепит политическое сближение наших двух стран и откроет новые возможности для экономического сотрудничества>, - сказал замглавы ИД РА. 

