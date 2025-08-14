Четверг, 14 Августа 2025 19:33

АрмИнфо. Адвокаты, игнорируя требование уголовно- процессуального закона, превратили общественные площадки в <малые судебные процессы>. Об этом говорится в сообщении, распространенном Следственным Комитетом РА в ответ на последние публикации лидеров и адвокатов движения <Священная борьба>.

12 августа адвокат архиепископа Баграта Галстаняна Ованнес Худоян поделился в соцсети неопубликованными Следственным комитетом фрагментами разговоров его подзащитного. <Поскольку предварительное следствие по делу <Священной борьбы> завершено, расскажу вам чистую правду. Давайте посмотрим, как правоохранительные органы совместными усилиями обманули наше общество>, - написал он. Так, согласно адвокату, в эпизоде с упоминанием <расстрела> (прилагается аудиозапись), следователь <симпровизировал>. В частности, в текст СК добавил слова, которых на оригинальной записи нет, а реальные пояснения намеренно опущены. <Это слышно в аудиозаписи, но следователь в текстовой версии не приводит слова <расстреливать зачем?>. После этой фразы запись обрывается, опуская ответ на вопрос <почему>, - пишет Худоян. В другом случае запись обрывается, пропуская контекст, а потом продолжается с репликой, не имеющей отношение к записи того дня. Таких случаев в деле много, указал адвокат.

Как указали в СК, в последние дни адвокаты обвиняемых по уголовному производству, инициированному и направленному в связи с фактом терроризма и подготовки к захвату власти лидерами и участниками движения <Священная борьба>, не ожидая решения об исследовании доказательств, на общественных площадках и средствах массовой информации, начали публиковать отдельные фрагменты доказательств, полученных в ходе уголовного производства, и представлять свои односторонние мнения и анализы относительно значения тех или иных доказательств по части дела.

<Особенно озадачивает безропотное и непреклонное процессуальное поведение адвоката Ованеса Худояна, который самоотверженно и настойчиво пытается найти истинные цели заявления Баграта Галстаняна о <расстрелах под стенами и выплате компенсаций семьям>, в одном случае приписывая это <уклонистам>, в другом - <наркоторговцам>, <членам команды> и т. д.

Прежде всего можно приветствовать тот факт, что сторона защиты, наконец, признала, что человек, ведущий разговор в записи, - Баграт Галстанян, относительно которого ранее у нее было иное мнение и другая позиция>, - отметили в СК.

Одновременно, заметили правоохранители, следует отметить, что любые выступления или пропаганда относительно допустимости лишения жизни людей или применения к ним насилия с использованием оружия под стенами должны быть неприемлемы для любого законопослушного человека.

В СК убеждены, чтосторона защиты пытается подобным стилем поведения повлиять на общественное мнение или настроения, тем самым стремясь принизить уникальную и незаменимую доказательную массу, полученную в ходе уголовного производства.

<Окончательный ответ на все эти вопросы может дать исключительно вступивший в законную силу окончательный судебный акт, поэтому еще раз призываем вас неукоснительно соблюдать требования Кодекса поведения адвокатов, с уважением относиться к участникам процесса и воздерживаться от недопустимой практики распространения дезинформации, а также обжаловать действия участников процесса в установленном законом порядке - путем подачи заявлений, заявлений, ходатайств, отводов, возражений или жалоб>, - говорится в сообщении.