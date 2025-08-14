Четверг, 14 Августа 2025 19:30

АрмИнфо. Мы формируем аполитичное движение, которое будет сконцентрировано на передовых вопросах, стоящих перед страной, решение которых и станет предпосылкой для политической развязки.

Так, первый вице-президент группы компаний "Ташир" Нарек Карапетян перед началом судебного заседания по делу бизнесмена Самвела Карапетяна прокомментировал в беседе с журналистами причину отсутствия с их стороны политических заявлений на фоне формирования ими движения "Сделаем по-нашему". Напомним, что сегодня в Антикоррупционном суде проходит рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста Самвела Карапетяна.

Он сообщил, что до конца августа они собираются организовать пресс­конференцию, на которой представят само движение и его цели. Поясняя причину отсутствия на сегодняшний день политических заявлений, он заметил, что эта тема давно занимает основное место в повестке и "в стране уже долгое время говорят исключительно на эти темы".

"Между тем, это лишь разговоры, за которыми не следуют предложений, каких-то реальных решений проблем. Тогда как людям нужно представить какую-то программу, чтобы они понимали за кем они пойдут, что это не очередные политические заявления", - пояснил Карапетян.

По его словам, цель движения - показать армянской общественности, что у них есть инструментарий для улучшения жизни людей. "У нас есть хорошие программы в сфере здравоохранения, социального обеспечения, экономические программы, которые мы хотим представить. И только после этого Самвел Карапетян уже выступит с заявлениями, представляя, в том числе, его взгляд на политическую повестку", - заверил племянник бизнесмена.

Он считает, что лишь придерживаясь такого подхода, они смогут показать, что у их команды есть потенциал достичь изменений, ведь в противном случае, Карапетян считает, это будет напоминать очередные заявления какой-то политической партии.

Вице-президент группы компаний "Ташир" также считает, что самым реалистичным способом достижения своих целей будет участие в выборах, а не уличная борьба. "Мы считаем, что должны пойти именно на парламентские выборы. Что касается уличной борьбы, то я просто думаю, что наше общество уже разочаровано такими способами противостояния действующей власти, поскольку, как мы видим, они уже привели к печальным последствиям", - пояснил Карапетян.

Касаясь сегодняшнего заседания, он отметил, что у них нет ожиданий на этот счет, поскольку процесс очевидно политический и в таких условиях сложно предположить каким будет решение. "Думаю, что предпринимаются шаги для того, чтобы продлить задержание Самвела Карапетяна. Посмотрим, хватит ли у судьи смелости противостоять политическому давлению", - подчеркнул вице-президент группы компаний "Ташир".

В этом ключе он обратил внимание, что на фоне признания незаконности как обыска, так и самого задержания Самвела Карапетяна, логики в продолжении ареста бизнесмена просто нет. Однако Карапетян считает, что нельзя уверенно сказать, что он будет иметь правовую развязку.

Отметим, что ранее президент группы компаний "Ташир", бизнесмен Самвел Карапетян выступил с анонсом о создании в ближайшие дни движения "Сделаем по-нашему".

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.