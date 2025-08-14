Четверг, 14 Августа 2025 17:51

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11 :00 -17 :00 жилой дом 3 на улице Каджазнуни, жилые дома 84/1, 86, 86/7 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), “Республиканский” стадион им. В. Саргсяна, центральное отделение Полиции, жилые дома 30, 32, 34 на улице Туманяна, жилой дом 42 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 113 и частные дома 113-135 на улице Чаренца, частные дома 12-113 на 1-ом переулке Чаренца, частные дома 2-135 на 2-ом переулке Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 32/3, 32/28 на пешеходе 2-ого переулка Чаренца, частично 6-9 ряды Сари Тага, частные дома 158-182 в 6-ом ряду Сари тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 177-225 в 8-ом ряду Сари тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 132-150 на улице Нар-Доса, здание административного округа “Кентрон” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1, 3, 10/5 на улице Байрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 7 на улице Абовяна, жилые дома 4, 6 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адреса: 98-99/12 на старом Эчмиадзинском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); компания “Тим Телеком” односторонне (по адресу: улица Чаренца 84) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Фотомастер” на пр. Саят-Нова 19/1, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), территория, прилегающая к консерватории,

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 1-50Б, 53-59, 59Г, 65/2-71, 68, 75-77, 79-85, 84/1 и частные дома 57-67 на пр. Баграмяна, жилые дома 70-70 на пр. Баграмяна, частные дома 3-9 на 3-ем переулке пр. Баграмяна, жилые дома 2-4 на улице Ерзнкяна, школа N125, жилые дома 4-10, 12-33, 14-31, 16-18, 19-33А и частные дома 1-19, 37-39 на улице Орбели, частные дома 14-81, 26-61, 46-85 на улице Ерзнкяна; жилые дома 1-3А, 2, 7-7А, շենքեր և 10А-12А на улице Сундукяна, жилые дома 2/3-4, 8-10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзори, 10-22/14 на 1-ом переулке, жилые дома 57/1-78/41 и частные дома 39-69А, 51/1-78А на улице Айгедзори, жилые дома 27-27/1 на улице Гюльбекяна, частные дома 6-27 на 2-ом переулке Киевяна, жилые дома 2-4 на улице Аветисяна, жилые дома 1-3 на улице Амбардзумяна, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, жилой дом 71/1 на улице Абгара Тагавора, здания школ NN78, 172, жилые дома 5-10 и частные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5/9-5/162 на улице Гапанцяна, жилые дома 6/1-8/2 на улице Адонца;

административный округ Ачапняк Еревана:

10 :00 -16 :00 частично улица Акобянц, жилые дома 66, 68, 70 на улице Аракеляна,

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 частные дома в кв. “Арцах”, жилой дом 192 и частные дома на улице Мурацан, улица Эребуни, 4-ая улица Нор Ареша, 15-ая улица Нор Ареша, жилые дома 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 1-4 на улице Манташяна, частные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), музыкальная школа N25, жилые дома 12, 14 на улице Г. Нжде, жилой дом 26 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1, 2, 9, 10, 11 в Н. Шенгавите и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

в Араратской области:

11 : 00-17 : 00 частично город Апаран и село Нигаван;

в Араратской области:

10:00-11:30 частично улицы Хачатряна, Степаняна, Гукасяна, Исаакяна, Агаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:00-1 2 : 0 0 частично села Геганист, Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично села Нор Ухи, Урцадзор, Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-13:30 села Дитак, Джрашен, Бюраван, Ншаван, частично села Мхчян, Мргавет, Аревшат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-14:00 частично улица Маркса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10: 3 0-1 2 : 3 0 села Гнишик, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 частично улицы Сарворнери, Шинарарнери, Шаумяна, Антараин в городе Джермук;

в Котайк ской области:

11:00-12:00 частично община Агверан;

11։00-17։00 частично село Ариндж; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра, частично село Джрвеж; ресторанные комплексы улицы Тевосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично квартал ‘Багреванд”; община Гетамеч полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), регулятори воды “Арзни ГЭС”, школа, ООО “Агро Билдинг”, собственники “М. Мартиросян”, “В. Григорян, компании “Аги комбинат”, “Ераз”, “Насосная станция-1 Птгни”, квартал “Нор”, частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС в селе Зовуни; частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, улицы П. Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице В. Саргсяна, 1-ый тупик улицы В. Саргсяна в общине Зовуни;

в Гегаркуник ской области:

11:00-12:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Верин Геташен, Личк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорий ской области:

11:00-12:00 улица Тер-Симонян в городе Спитак;

11:00-17:00 , частично улицы Г. Нжде, Нансена, Хоренаци, М. Горького, квартал ‘Усанохакан”, частично трасса Вираайоц в городе Степанаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.