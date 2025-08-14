Четверг, 14 Августа 2025 16:27

АрмИнфо. Ежегодно в результате дорожно- транспортных происшествий по всему миру страдают, погибают или получают травмы тысячи людей.Ситуация в Армении также вызывает беспокойство. Об этом говорится в заявлении МВД РА.

Для решения этой проблемы МВД, учитывая предложения граждан, выступило с инициативой, в результате которой были внесены изменения в Кодекс РА "Об административных правонарушениях". Отныне пешеходы переходящие дорогу в неустановленном месте, будут привлекаться к более строгой ответственности.

Заместитель начальника Патрульной службы Арман Чилингарян поясняет: "Если ранее подобное нарушение влекло за собой административную ответственность в размере пятикратного размера минимальной заработной платы, то есть пяти тысяч драмов, то со 2 августа размер штрафа ужесточается и составляет десять тысяч драмов".

В основе законодательных поправок лежит тревожная статистика: только в 2023 году было зафиксировано 1197 случаев дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 108 человек. В 2024 году, хотя количество дорожно-транспортных происшествий несколько снизилось, число пострадавших практически не изменилось - 1079 ДТП, погибло 107 человек. Большинство ДТП происходит по вине пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. В то же время, Патрульная служба МВД регулярно проводит информационно-разъяснительную работу. Цель ужесточения административной ответственности также направлена на предотвращение возможных трагических случаев и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. В любом случае, лучший способ не быть оштрафованным - не нарушать закон.

"Уважаемые граждане, ваша безопасность - наш приоритет. МВД призывает вас неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения, в том числе переходить улицы исключительно в специально отведенных местах - пешеходных переходах, надземных и подземных. Помните, спешка может стоить жизней", - говорится в заявлении МВД РА.