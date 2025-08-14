Четверг, 14 Августа 2025 15:48

АрмИнфо. С подписанием совместной декларации лидерами Армении, Азербайджана и США, Армения получает разблокированные дороги с сохранением территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции. Об этом журналистам сказал министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян в ходе брифинга 14 августа.

<И на мой взгляд, это очень важно с точки зрения развития государства>, - подчеркнул он.

На прямой вопрос, будет ли армянский пограничник проверять азербайджанца, направляющегося через территорию Армении в Нахиджеван, Худатян отметил, что все, что было целесообразно на данном этапе уже было озвучено. Заявив, что ему сейчас нечего добавить, министр сообщил, что в ближайшее время - с запуском рабочих процессов - при необходимости правительство предоставит больше информации.

А на вопрос, в каком формате будет осуществляться контроль, не раскрывая деталей, Худатян рассказал, что вскоре будут сформированы Арменией и Азербайджаном совместные рабочие группы, которые займутся технической реализацией программы и как следствие предоставят соответствующую информацию.

Относительно опасений общественности, связанных с оккупацией армянских территорий, глава ведомства выразил уверенность, что все удастся решить в рамках процесса делимитации границ, который, согласно достигнутой договоренности, продолжится.

При этом он заверил, что все процессы будут происходить в рамках суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении и с обеспечением принципа взаимности.

Напомним, что днями ранее в ходе трехсторонней встречи в Вашингтоне Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали совместную декларацию.

Данный документ предусматривает в том числе запуск коммуникационной программы <Маршрут Трампа для международного мира и процветания> (TRIPP) на территории Республики Армения.

<Мы подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств, в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения, с взаимной выгодой от международных и внутренних сообщений для Республики Армения>, - говорится в декларации.